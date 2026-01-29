Rode cijfers worden donkerrood bij Helmond Sport: 'Ambitieus maar haalbaar'

Helmond Sport kampt met flinke financiële problemen, zo blijkt uit het jaarverslag 2024/2025. De profclub sluit het boekjaar af met ruim 2,2 miljoen euro verlies. Voor dit seizoen ziet de prognose er nog slechter uit. De KNVB waarschuwde onlangs al dat een puntaftrek in de competitie dreigt.

Helmond Sport boekte in 2024/2025 een omzet van 5,1 miljoen euro, tegenover 6,3 miljoen euro een jaar eerder. Volgens de club komt de daling vooral door lagere sponsorinkomsten. Daartegenover staat wel groei door onder andere een toename van commerciële activiteiten en het nieuwe stadion.

De bedrijfskosten namen toe van 6,2 naar bijna 7,5 miljoen euro. De verhoging is mede te danken aan de stadionhuur. Wel daalde het spelersbudget. Helmond Sport geeft in het jaarverslag aan dat de verliezen zijn opgevangen en dat het geen geen financiële problemen oplevert.

Negatief bedrag

Voor het boekjaar 2025/2026 verwacht Helmond Sport opnieuw een dalende omzet van 4,1 miljoen euro, terwijl de bedrijfskosten stijgen naar 7,7 miljoen euro. Na belastingen komt het resultaat uit op een verlies van 3,8 miljoen euro. Ze zouden dan uitkomen op een verlies van 6,5 miljoen euro aan eigen vermogen.

Volgens de club is de begroting ambitieus maar haalbaar. "Er is fors bespaard aan de kostenkant door een verlaagde spelersbegroting en ook op personeelsgebied is bezuinigd", staat in het verslag. Zo werd onlangs afscheid genomen van technisch directeur Jurgen Streppel. "We gaan met alle macht draaien aan de inkomstenknoppen."

Omdat de groei in sponsoren en supporters achterblijft bij de verwachtingen, zet de club in op nieuwe initiatieven. Zo denkt Helmond Sport dat de financiële en sportieve doelstellingen alsnog gehaald worden.