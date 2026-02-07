Carnaval zonder kater? Dit zijn de beste tips

Het is weer bijna tijd voor het gezelligste feest van het jaar: carnaval. Voor veel mensen komen daar een hoop alcoholische drankjes bij kijken, soms misschien net wat meer dan je had gepland. De kans op een kater is dan ook groot. Hoe zorg je ervoor dat je carnavalsplannen daardoor niet in het water vallen?

Wie tijdens carnaval op zoek is naar het ultieme anti-katermiddel, moeten we helaas teleurstellen. Een kater écht voorkomen lukt alleen door geen alcohol te drinken. Dat zeggen het Voedingscentrum en Jean-Luc Murk, viroloog bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. "Alcohol is over het algemeen slecht voor je gezondheid . Daarom adviseren artsen en ziekenhuizen om het liever helemaal te laten staan", zegt Murk. Ook het Voedingscentrum raadt aan om geen alcohol te drinken.

Wie toch besluit te drinken, kan met een paar tips de kans op een kater verkleinen. Die werken waarschijnlijk beter dan het noodpakket van Lamme Frans:

Drink veel water. Alcohol zorgt voor uitdroging, wat katerklachten veroorzaakt. Murk adviseert na elk glas alcohol een glas water of fris te drinken en thuis nog een paar glazen water. Drink langzaam. "Als je snel drinkt, moet je lichaam in korte tijd veel alcohol verwerken. Door langzamer te drinken, krijgt je lichaam meer tijd", legt Murk uit. Drink niet op een lege maag. Een gevulde maag zorgt ervoor dat alcohol minder snel wordt opgenomen, zegt het Voedingscentrum. Vermijd koolzuur en heel vet of zuur eten. Dit kan de maag extra irriteren. Gezonde vetten zitten bijvoorbeeld in ei, avocado en noten. Ook gembershots kunnen door hun scherpe smaak de maag prikkelen. Drink liever gemberthee. Drink ORS. Dit poeder tegen uitdroging bevat zouten en suikers, waardoor het lichaam vocht beter opneemt. Het voorkomt een kater niet helemaal, omdat een kater niet alleen door uitdroging ontstaat. Voor mensen met diabetes, een speciaal dieet of zonder uitdroging kunnen er risico’s zijn. Eet voor het slapengaan om je bloedsuiker op peil te brengen.

