Opnieuw vrachtwagen geschaard op de N69

Op de N69 bij Riethoven is donderdagmiddag opnieuw een vrachtwagen geschaard en in de berm beland. Er zijn geen gewonden gevallen. De vrachtwagen reed in de richting van Veldhoven.

Eind vorig jaar schaarde ook al een vrachtwagen op de weg bij Riethoven . Het ongeluk toen zorgde voor een ravage. De truck belandde in de berm en schoof door. In de andere rijrichting botsten een personenauto en een vrachtwagen op elkaar.

Klachten

Automobilisten klagen steen en been over de nieuwe N69, de West-parallelweg om Valkenswaard en Aalst-Waalre heen, ondanks dat ze wel blij zijn dat die omleiding er ligt. Hulpdiensten pleiten voor een vluchtstrook.

Het 8,5 kilometer lange nieuwe deel van de N69 ligt er ruim vier jaar. De zogenoemde West-parallel is een eenbaansweg met tussen en naast de rijstroken grasbermen. De omlegging kostte in totaal ruim tachtig miljoen euro.

Veel inwoners van Valkenswaard en Aalst-Waalre zijn blij met de nieuwe weg die hen op rustige dagen sneller van A naar B brengt. Toch klinkt er ook steeds meer kritiek. Ook bij de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben ze zo hun bedenkingen. Ze noemen de situatie op de N69 ‘niet ideaal’.