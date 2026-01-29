Brand in parkeergarage in centrum Eindhoven: veel rook, kantoren ontruimd

In een parkeergarage in het centrum van Eindhoven woedde donderdagmiddag een autobrand. Daarbij kwam een dikke zwarte rookpluim vrij. Veel rook bleef in de parkeergarage hangen. Kantoorpanden boven de garage aan de Schimmelt, naast het Beursgebouw, werden daarom ontruimd.

De rook die vrijkwam bij de autobrand verspreidde zich ook over de bovenliggende verdiepingen. De rook bleef daar hangen. Er is een speciale wagen vanuit Breda opgeroepen om alle verdiepingen rookvrij te maken.

Rond drie uur konden de mensen weer terugkeren naar de kantoren. De auto is helemaal uitgebrand. De hulpdiensten gaan niet uit van brandstichting. Vermoedelijk was een technisch mankement de oorzaak van de brand.

Eerder ook al brand in parkeergarage

Twee weken geleden woedde er ook al een autobrand in een parkeergarage in Eindhoven. Het ging toen om garage de Witte Dame. De parkeergarage stond heel snel vol met rook. Die rook was zo dik dat de brandweer moeite had de brandende auto te vinden.