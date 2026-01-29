Tom de Wal: 'Politie heeft me laten weten dat arrestatie onterecht was'
Op 9 januari werd de omstreden gebedsgenezer Tom de Wal opgepakt in Tilburg. Voor de ingang van Kerk Praise in Tilburg voerde hij midden op straat gebedsgenezingen uit, nadat een geplande bijeenkomst in de kerk van de burgemeester niet door mocht gaan. De Wal zegt nu dat de politie hem heeft laten weten dat de arrestatie onterecht was.
Op last van de gemeente mocht De Wal op 9 januari de dienst in Kerk Praise niet houden. "Het was een evenement en er was geen evenementenvergunning voor verleend", lichtte een woordvoerder van de gemeente Tilburg toen toe. Daarom werd De Wal 'aangezegd' geen evenement te houden.
Bezoekers werden door de politie uit de kerk naar buiten geleid. Op straat begon De Wal de dienst toch, tussen demonstranten, kerkgangers en agenten. Net op het moment dat hij een interview aan Omroep Brabant gaf, werd De Wal gearresteerd.
Dienst was geen evenement
Dezelfde avond werd hij weer vrijgelaten. De Wal zegt nu een brief te hebben gekregen van de politie. Daarin staat dat na overleg met het Openbaar Ministerie is vastgesteld dat de dienst van De Wal geen evenement was en dat hij dus niet opgepakt had mogen worden.
"Oftewel: het was wel een Godsdienstige bijeenkomst, die de politie nóóit had mogen binnenvallen en stilleggen; laat staan mij arresteren. We zijn dankbaar dat de waarheid nu boven tafel is gekomen. Dit was vanaf het begin een kerkdienst en geen evenement", reageert De Wal.
"We gaan door tot de volledige overwinning. Ook op vele andere plekken ervaren we actieve en selectieve overheidstegenwerking en dit was een belangrijke stap om ook dat te stoppen."
Reactie gemeente Tilburg
Donderdagavond reageerde de gemeente Tilburg op de berichtgeving. "Wij hebben kennisgenomen van het bericht van de politie en de beoordeling door het Openbaar Ministerie. Wij hebben begrip voor hoe de politie onder de druk van de situatie op dat moment heeft gehandeld."
