Te weinig vrijwilligers en te veel regels: '80 van de Langstraat' stopt

Er is een einde gekomen aan De 80 van de Langstraat. Het bestuur van het wandelevenement in Waalwijk heeft besloten te stoppen. Onder meer het gebrek aan vrijwilligers, opgelopen kosten en toenemende regels maken het volgens de organisatie onmogelijk om 'De 80' te blijven organiseren.

“Het is de laatste jaren zo complex geworden dat het voor een vrijwilligersorganisatie bijna niet meer te behappen is”, zei voorzitter Tijs van Beurden in december al tegen Omroep Brabant. “Op veiligheid mag je nooit beknibbelen, maar met de huidige regelgeving en verwachtingen wordt het simpelweg onrealistisch om dit nog volledig op vrijwillige basis te dragen.”

Donderdag maakte de organisatie bekend helemaal te stoppen met De 80 van de Langstraat, waarvan de eerste editie in 1981 was. "De 80 van de Langstraat was voor ons meer dan een jaarlijks evenement. Het was een initiatief dat mensen in beweging bracht en met elkaar verbond, gedragen door vrijwilligers, deelnemers, sponsoren en partners. Juist vanuit die betrokkenheid is het besluit om te stoppen niet lichtvaardig genomen", meldt het bestuur.

Druk op organisatie

"Het bestuur heeft moeten constateren dat het organiseren van een evenement van deze omvang onder de huidige omstandigheden niet langer verantwoord is voor een vrijwilligersorganisatie. De bestuurlijke verantwoordelijkheid en organisatorische complexiteit zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen", wordt als een van de redenen om te stoppen aangegeven.

"In combinatie met fors gestegen kosten, een afnemende beschikbaarheid van vrijwilligers en steeds zwaardere veiligheidseisen, overstijgt dit de draagkracht van de stichting."