Geen trainingskamp in de zon, maar luiers verschonen voor deze EK-ganger

De voorbereiding van Philip Heijnen op het EK baanwielrennen van komende week is totaal anders dan de andere deelnemers. De 25-jarige Wanroijenaar werd op 8 januari namelijk vader van tweeling Tobias en Julian. De zo belangrijke nachtrust werd onderbroken voor luiers verschonen en flesjes geven. "Maar de jongens geven me extra kracht.”

Het was voor Philip Heijnen en zijn vriendin een verrassing dat ze vader en moeder werden. Maar de verrassing was compleet toen uit de echo bleek dat er niet één kindje in de buik zat, maar twee. Op 8 januari werd de tweeling geboren. Het betekende dat het strakke ritme van de topsporter veel minder strak werd. De rustige nachtelijke uren werden ingeruild voor gebroken nachten. “Het was even wennen, maar ach, het is wat meer timen. De baantrainingen ben ik stipt op tijd. Maar als ik een wegtraining heb, maakt het niet uit of ik om tien of twaalf uur 's ochtends ga fietsen. Het loopt zoals het loopt. En ’s avonds ga ik wat eerder naar bed, zo kom ik nog steeds aan acht of negen uur slaap.”

Op het gebied van intensiteit bij trainingen is er door de gezinsuitbreiding het nodige veranderd. “De tijd is krap en die moet ik heel goed gebruiken. Dat zorgt ervoor dat iedere training altijd goed moet zijn. Voorheen dacht ik nog weleens dat er morgen weer een dag is en dat het goedkomt, maar met een gezin weet je nooit wat er staat te wachten.” Vooralsnog blijft Philip thuis in Wanroij wonen en zijn vriendin in Apeldoorn. “Dat laten we nog even staan. Ik ben natuurlijk met mijn sport bezig en anders zijn het wel heel veel veranderingen allemaal. We kunnen beter de tijd nemen om alles goed te regelen.”

Heijnen doet komend EK, dat zondag van start gaat in het Turkse Konya, mee aan de puntenkoers. Het omnium, de meerkamp in het baanwielrennen, was ook een optie, maar dat zag de Wanroijenaar dit keer niet zitten. “Ik heb de bondscoach uitgelegd dat ik liever alleen de puntenkoers rij. In deze drukke periode kan ik me beter specifiek op één onderdeel focussen. Nee, ik heb nooit gedacht aan het overslaan van het EK.”

"Als kersverse vader is het koffiedik kijken."

De laatste jaren bewijst Heijnen met bronzen medailles op het WK en EK dat hij tot de wereldtop behoort. Dit EK vindt hij het lastiger inschatten welk niveau hij heeft. “Als kersverse vader is het een beetje koffiedik kijken. Normaal gesproken had ik op een trainingskamp in Spanje gezeten, nu was de voorbereiding anders. In Nederland heb ik een soort racesimulatie gedaan, daar kwam ik goed uit de verf. Voor mij is het belangrijk dat ik er voor mijn gevoel alles uithaal. En laten we hopen dat dat een medaille is.” Naast het baanwielrennen fietst Heijnen op de weg voor de Nederlandse ploeg Parkhotel Valkenburg. Dat doet hij met plezier, maar een doorbraak tot het allerhoogste niveau ziet hij niet voor zichzelf weggelegd. De baan heeft zijn prioriteit. “Ik strijd al een aantal jaar voor de medailles. Alleen die echte hoofdprijs, daar grijp ik steeds net naast. De laatste stap zit er nog wel in voel ik. Ik leer nog steeds zoveel dat ik daar uiteindelijk de vruchten van ga plukken.”