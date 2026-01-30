Dit zijn de drie finalisten om de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg te worden

Ook dit jaar is Omroep Brabant op zoek naar de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg. De afgelopen twee weken streden elf horecagelegenheden om deze titel waarmee ze onderdeel worden van de traditionele start van carnaval: 3 Uurkes Vurraf. Er werd massaal gestemd via Facebook en daar kwamen drie finalisten uit die nu strijden om 3 Uurkes Vurraf Kroeg te worden.

De 3 Uurkes Vurraf Kroeg is onderdeel van dé traditionele start van carnaval. 3 Uurkes Vurraf is natuurlijk in de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven. Maar in heel veel kroegen in Brabant wordt meegekeken en -gezongen. Elk jaar wordt één horecazaak onderdeel van 3 Uurkes Vurraf dankzij de verkiezing voor officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg.

Het is een titel die ertoe doet, weten ze inmiddels in Liempde waar de eerste 3 Uurkes Vurraf Kroeg staat. Het Wapen van Liempde won de titel in 2025 en het veranderde letterlijk carnaval in het dorp. “Het hele dorp zette zich in om 3 Uurkes Vurraf hierheen te halen. Het blijkt het begin te zijn geweest van een mooie traditie die carnaval in het dorp nieuw leven in heeft geblazen”

Gelijke kansen

De finalisten van dit jaar zijn allemaal dorpskroegen en de eerste ronde kregen ze al massaal steun waardoor ze nu finalist zijn in de 3 Uurkes Vurraf Kroegverkiezing. Ze beginnen wel weer met nul stemmen, dus de eventuele voorsprong of achterstand uit de vorige ronde, bestaat niet meer zodat alle finalisten evenveel kans maken op de titel.