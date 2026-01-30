Dit zijn de drie finalisten om de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg te worden
Ook dit jaar is Omroep Brabant op zoek naar de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg. De afgelopen twee weken streden elf horecagelegenheden om deze titel waarmee ze onderdeel worden van de traditionele start van carnaval: 3 Uurkes Vurraf. Er werd massaal gestemd via Facebook en daar kwamen drie finalisten uit die nu strijden om 3 Uurkes Vurraf Kroeg te worden.
De 3 Uurkes Vurraf Kroeg is onderdeel van dé traditionele start van carnaval. 3 Uurkes Vurraf is natuurlijk in de feesttent op het Stadhuisplein in Eindhoven. Maar in heel veel kroegen in Brabant wordt meegekeken en -gezongen. Elk jaar wordt één horecazaak onderdeel van 3 Uurkes Vurraf dankzij de verkiezing voor officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg.
Stem hier op je favoriete kroeg
Het is een titel die ertoe doet, weten ze inmiddels in Liempde waar de eerste 3 Uurkes Vurraf Kroeg staat. Het Wapen van Liempde won de titel in 2025 en het veranderde letterlijk carnaval in het dorp. “Het hele dorp zette zich in om 3 Uurkes Vurraf hierheen te halen. Het blijkt het begin te zijn geweest van een mooie traditie die carnaval in het dorp nieuw leven in heeft geblazen”
Gelijke kansen
De finalisten van dit jaar zijn allemaal dorpskroegen en de eerste ronde kregen ze al massaal steun waardoor ze nu finalist zijn in de 3 Uurkes Vurraf Kroegverkiezing. Ze beginnen wel weer met nul stemmen, dus de eventuele voorsprong of achterstand uit de vorige ronde, bestaat niet meer zodat alle finalisten evenveel kans maken op de titel.
De winnende kroeg krijgt een speciaal plaquette en wordt onderdeel van de uitzending van zowel 2 Uurkes Vurgloeie als 3 Uurkes Vurraf doordat er met deze kroeg geschakeld gaat worden. Ook krijgt de winnende horecazaak veel aandacht op de sociale media en website van Omroep Brabant. Zo vieren we samen de start van carnaval, fijnfisjenie!
Dit zijn de drie finalisten:
Den Durpsherd
Deze kroeg in Berlicum is het centrale punt waar het hele dorp samenkomt om carnaval te vieren. Met een feestcafé en een feestzaal die tijdens carnaval verandert in één grote feesttent is er voor jong en oud volop gezelligheid. Dit organiseert Den Durpsherd met de carnavalsstichting en de carnavalsverenigingen, samen met vele vrijwilligers maken ze er één groot feest van!
De Merkx
Deze kroeg in Berghem is tijdens carnaval het kloppend hart van het Knollenrijk. Dé leuttempel waar het hele dorp samenkomt, van jong tot oud, van prins tot dweilkapel. Hier komen optocht, pronkzittingen, hoogheden en carnavalsvierders samen in één warme, bruisende huiskamer vol muziek, traditie en saamhorigheid. Wie carnaval in Berghem wil voelen, moet bij De Merx zijn.
De Hooikar
Deze zaak in Gilze is een echte ouwe bruine kroeg vol ouderwetse carnavalssfeer, pure gezelligheid en Brabantse gastvrijheid. Jong en oud komt hier samen om te zingen, feesten en carnaval te vieren zoals het hoort: van polonaise tot ouwehoeren aan de bar. Het gebeurt allemaal in de Hooikar.
Stemmen of je favoriete kroeg kan tot en met middernacht op dinsdag 3 februari. Een dag later op woensdag 4 februari maken we de officiële 3 Uurkes Vurraf Kroeg van 2026 bekend.