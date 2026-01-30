Vloggende Tilburgse wijkagent Erwin (61) opgepakt maar onduidelijk waarom
De 61-jarige politiemedewerker waar de Rijksrecherche een onderzoek naar heeft ingesteld is een wijkagent uit Tilburg. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat het gaat om de van sociale media bekende wijkagent Erwin, die werkzaam is het Tilburgse gebied Centrum Noord-West.
De agent zou samen met een 23-jarige vrouw op donderdag 8 januari in een woning in Tilburg zijn opgepakt door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de woning van de wijkagent is.
Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat de Rijksrecherche een onderzoek is gestart naar de twee verdachten. Beiden zitten de komende negentig dagen nog vast.
'Vloggende wijkagent'
De wijkagent is bij vele Tilburgers bekend als de 'vlogger'. Op het Instagramaccount van wijkagenten Tilburg Centrum Noord West geeft hij zijn volgers dagelijks een kijkje bij zijn politiewerk. Zo was er regelmatig te zien wat voor dienst hij draaide en bij welke incidenten hij ter plaatse was om hulp te verlenen. De afgelopen dagen wordt er alleen niks meer geplaatst op het account.
Politiepagina offline gehaald
Ook is de profielpagina van de desbetreffende wijkagent sinds donderdagmiddag niet meer vindbaar op de politie site. Als mensen de wijkagenten op internet opzoeken krijgen zij nog wel de optie om op het politieprofiel te klikken. Op de politiesite staat vervolgens de melding: helaas is deze pagina niet gevonden.
De politie laat desgevraagd weten geen uitspraken te kunnen doen over waarom de pagina is verwijderd. Voor meer informatie over deze zaak verwijzen zij naar het OM, dat verder niets wil zeggen.
Reden aanhouding onbekend
Het is niet bekend waarvoor de politiemedewerker en de vrouw zijn aangehouden. Ook is het onduidelijk of zij elkaar kennen. Het OM doet hier in het kader van het onderzoek ook geen uitspraken over.