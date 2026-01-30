Vloggende Tilburgse wijkagent Erwin (61) opgepakt maar onduidelijk waarom

De 61-jarige politiemedewerker waar de Rijksrecherche een onderzoek naar heeft ingesteld is een wijkagent uit Tilburg. Uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat het gaat om de van sociale media bekende wijkagent Erwin, die werkzaam is het Tilburgse gebied Centrum Noord-West.

De agent zou samen met een 23-jarige vrouw op donderdag 8 januari in een woning in Tilburg zijn opgepakt door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de woning van de wijkagent is.

Het Openbaar Ministerie maakte donderdag bekend dat de Rijksrecherche een onderzoek is gestart naar de twee verdachten. Beiden zitten de komende negentig dagen nog vast.