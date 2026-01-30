1,5 miljard voor infrastructuur: mogelijk weer beweging in Brabantse wegen

Er lijkt weer beweging te komen in de zeven snelwegprojecten die in Brabant stilliggen. In het nieuwe coalitieakkoord trekken D66, VVD en CDA 1,5 miljard euro uit voor belangrijke infrastructuurprojecten. Het geld is bedoeld voor projecten die bijdragen aan woningbouw, bereikbaarheid en economie, waaronder ook eerder gepauzeerde projecten.

De A50 tussen Oss en Ewijk

De A2 tussen Deil en Vught

De A67 tussen Geldrop en Leenderheide

De N65 tussen Vught en Haaren

De A58 tussen Eindhoven en Tilburg

De A2/N2 bij Eindhoven

Op deze projecten werd eerder fors bezuinigd. Volgens de provincie verdampte anderhalf miljard euro van de toegezegde tweeënhalf miljard. “Is Den Haag nog wel een betrouwbare partner als je zó vaak je afspraken niet nakomt?", vroeg verkeersgedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA) zich afgelopen zomer hardop af. Hij riep het demissionaire kabinet op alsnog met geld over de brug te komen, om te voorkomen dat de filedruk op de Brabantse wegen verder toeneemt.

Niet alleen voor Brabant

Het lijkt erop dat de regeringspartijen D66, VVD en CDA daar in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord deels gehoor aan geven. Toch hoort bij dat goede nieuws meteen een kanttekening: de aangekondigde anderhalf miljard euro is niet uitsluitend bedoeld voor Brabant. "We zorgen ervoor dat infrastructuurinvesteringen bijdragen aan woningbouw en economische ontwikkeling in alle regio’s", schrijven de partijen in de financiële bijlage van het akkoord. Bovendien is het geld niet alleen bestemd voor de eerder stilgelegde projecten.

Nog niet genoeg

Om alle zeventien projecten die in 2023 zijn gepauzeerd weer op te starten, is minimaal 4,7 miljard euro nodig. "Er is inderdaad meer nodig", zei beoogd premier Rob Jetten (D66) daarover tegen het ANP. "Dat kan niet allemaal tegelijk, ook omdat er tekorten zijn aan personeel en materialen. Met dit extra geld kunnen we in ieder geval de belangrijkste projecten uitvoeren."

"Het is een stap in de goede richting, maar alles begint natuurlijk met voldoende middelen", zegt de provincie in een reactie. "De uitwerking en de betekenis van dit akkoord voor Brabant zullen we moeten afwachten. We hebben daarnaast ook nog een stikstofproleem op te lossen. Hoe dan ook staan we in Brabant klaar om snel aan de slag te gaan als het Rijk met ons meedoet."