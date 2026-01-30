PSV neemt tijdelijk afscheid van miljoenenaankoop

PSV verhuurt Adamo Nagalo tot het einde van het seizoen aan het Turkse Konyaspor. De verdediger uit Burkina Faso speelde nog geen enkele minuut voor de Eindhovenaren dit seizoen. Vorig jaar kocht PSV de verdediger nog voor 7 miljoen euro van FC Nordsjælland uit Denemarken.

Peter Bosz gaf vrijdag op de persconferentie al aan gesproken te hebben met Nagalo. "Hij traint altijd goed en ik vind hem echt een goede speler. Maar toen Jerdy Schouten naar achteren werd gehaald, ging hij weer een plekje naar achteren in de pikorde", zei de coach van PSV.

De verdediger kwam vorige zomer over uit Denemarken en speelde in zijn eerste seizoen 166 minuten in de Eredivisie. Dit seizoen staat de teller op nul en dus is het beter voor beide partijen om tijdelijk afscheid te nemen, vindt ook Directeur Voetbalzaken, Earnest Steward: "We zien Adamo hier elke dag aan het werk en hebben nog steeds het volste vertrouwen in hem."

Steward laat op de clubwebsite weten hem het beste te gunnen bij de nummer dertien van de Turkse Süperlig: "We hopen dat hij bij Konyaspor veel speeltijd krijgt en hier de volgende stappen in zijn ontwikkeling gaat zetten, zodat hij als een completere speler terugkomt in Eindhoven."