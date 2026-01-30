Carnaval in Den Bosch te druk? Horeca zoekt balans tussen traditie en vraag

Bossche horecaondernemers willen niet per se af van de festivalsfeer die de afgelopen jaren tijdens carnaval in Oeteldonk is ontstaan. Wel vinden ze dat ‘bovensloters’ beter moeten begrijpen wat carnaval in Den Bosch inhoudt.

Burgemeester Jack Mikkers liet donderdag weten juist van die festivalsfeer af te willen. “We hebben na corona gezien dat carnaval meer een festival is geworden en daar willen we vanaf.” Door die ontwikkeling wordt het steeds drukker in de stad en moeten straten soms worden afgesloten voor publiek. Een van de opties is het inkorten van carnaval. Jacques van Geffen van Eetbar DIT en De Overkant begrijpt dat er gezocht wordt naar manieren om het feest beheersbaar te houden. “Voor mijn gezondheid zou het beter zijn als het alleen zondag, maandag en dinsdag zou zijn. Vrijdag en zaterdag zitten er gewoon in geweven. Die raak je nooit meer kwijt.” Liedjes veranderen

Marcel van Zwam, eigenaar van Café de Paternoster, ziet dat de vraag naar andere muziek dan de traditionele Oeteldonkse toeneemt. “Je ziet de liedjes veranderen: het is niet alleen meer de vierde en achtste maat. Er is altijd een verandering van smaak en een verandering van muziekkeuze.” Daarom beschouwt hij veel muziek als carnavalsmuziek. “Dus die draai ik.” Van Geffen vindt dat er best meer Oeteldonkse muziek gedraaid mag worden. “Maar we leven ook wel in een andere tijd waarin jong en oud het willen vieren. Er staan bij mij kinderen binnen, maar ook mensen van zestig, zeventig en tachtig. Die genieten allemaal van de muziek die wij draaien.”