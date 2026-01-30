Rellen op het Malieveld: man (21) uit Someren aangehouden

Een 21-jarige man uit Someren moet binnenkort voor de politierechter verschijnen omdat hij geweld tegen politiemensen of omstanders zou hebben gebruikt tijdens de rellen op het Malieveld in Den Haag op 20 september. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

De verdachte moet op 5 februari voor de politierechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht op enige wijze geweld te hebben gepleegd tegen politie en/of omstanders op het Malieveld of in de binnenstad van Den Haag.

Invallen Helmond en Eindhoven

De man is ergens in de afgelopen weken aangehouden samen met zes andere verdachten uit Den Haag, Muntendam, Waddinxveen en Zoetermeer. In december werden al twee mannen uit Helmond en Eindhoven 's nachts aangehouden door een arrestatieteam. De politie deed invallen bij de mannen thuis.

De verdachte in Helmond lag op dat moment nog op bed en probeerde tevergeefs via het balkon te vluchten. Na de aanhoudingen zijn beide huizen doorzocht door rechercheurs.

Het onderzoek naar de rellen gaat door. Nieuwe beelden van de rellen worden de komende weken getoond in opsporingsprogramma's om de andere relschoppers te identificeren. Het OM sluit daarom niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Werkstraffen

Aan sommige verdachten zijn al werkstraffen opgelegd. In de meeste gevallen veroordeelde de rechter tot een weken- of maandenlange gevangenisstraf, soms deels voorwaardelijk, vaak in combinatie met een taakstraf. Ook zijn schadevergoedingen toegewezen of moesten verdachten een bedrag overmaken aan het Schadefonds Geweldsmisdrijven als compensatie van de aangerichte schade.