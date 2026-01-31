Splinternieuwe carnavalsspandoeken foetsie, onderscheiding voor gouden tip

Het was een lang gekoesterde wens van de Helmondse wijk Brandevoort om tijdens carnaval een eigen carnavalsnaam te krijgen: Branderijk. Die wens kwam een week geleden uit. Met een grote ceremonie werden grote spandoeken met 'welkom in Branderijk' erop opgehangen boven de twee toegangswegen. Maar die banners hebben het twee dagen volgehouden, toen waren ze al weg.

Voorzitter Kevin Janssen van de plaatselijke carnavalsvereniging Brandeliers vermoedt dat de doeken een collectorsitem zijn en daarom verdwenen zijn. "We hebben met alle logische partijen contact gehad: gemeente, ProRail, andere carnavalsverenigingen, maar niemand weet waar onze banners zijn. We hebben geen aanwijzingen dat we te maken hebben met een grap."

De spandoeken zijn vorige week zaterdag opgehangen aan de twee spoorbruggen die toegang geven aan de wijk Brandevoort. "We hebben voor iedere banner vijftig dikke tie-wraps gebruikt en ook ijzerdraad. Het was best een klusje."

Maandagmorgen hingen de spandoeken er nog maar maandag na lunch waren ze verdwenen. "Dat betekent dat ze met daglicht zijn weggehaald. Dat moet mensen toch opgevallen zijn", zegt de voorzitter van de Brandeliers retorisch.

Op sociale media heeft de club een oproep gedaan aan mensen die meer weten over de verdwenen spandoeken. "Tot nu toe zit de gouden tip er nog niet tussen. Ik hoop dat zich snel iemand meldt, want het is te kort dag om nieuwe banners te laten maken."

Mocht er nu spijt zijn bij de dieven dan heeft Kevin een subtiele oplossing. "Leg de spandoeken bij het wijkhuis Brandpunt. Als dat ook nog op een ludieke manier gebeurt dan kunnen we dat waarderen."

Een heldhaftige dief of gouden tipgever wordt helemaal gewaardeerd. "Die gaan we op ludieke wijze onderscheiden door onze prins Bart d'un Urste. Het zou ook mooi passen in ons carnavalsthema dit jaar: Mi mekaar is ut vur mekaar."