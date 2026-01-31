Bewoners van appartementen moeten urenlang huis uit door brand
Bewoners van een appartementencomplex aan de Diederikhof in Waalwijk mochten tot zaterdagochtend halftwaalf hun huis niet in na een brand in een van de woningen. De brand woedde vrijdagnacht, twee mannen van 24 jaar zijn aangehouden. Ze waren volgens de politie aan het knutselen met explosief materiaal.
Voor buurtbewoners aan de Diederikhof was het een onrustige nacht. Voor de deur van het appartementencomplex stonden zaterdagochtend om half tien twee politiewagens en een auto van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Zij deden bijna de hele nacht en ochtend onderzoek.
“Het begon om een uur. Ik lag op bed, maar had niks gehoord. Toen werd er op mijn raam gebonkt door een van de pleinbewoners en ben ik naar buiten gegaan. Dat was koud”, vertelt buurtbewoner Peter Lamers.
Hanny ten Thije woont al dertig jaar in de straat en recht tegenover het appartementencomplex. “Ik lag al te slapen en schrok wakker van het kabaal van brandweerwagens. Ik dacht: wat is hier aan de hand? Dus ben ik opgestaan en zag door het raam een steekvlam. Ook rook ik een brandlucht, dus heb ik het raam weer dicht gedaan.”
“Voor hetzelfde geld ontplofte hier het hele complex.”
In het brandende appartement werd explosief materiaal gevonden. Vermoedelijk gaat het om aluminiumpoeder, wat onder meer gebruikt wordt in de mijnbouw. Uit voorzorg moesten 25 mensen hun huis uit. Een deel mocht al snel terug. Om halftwaalf 's ochtends werden alle appartementen weer vrijgegeven.
Een buurtbewoonster die niet met naam genoemd wil worden, is erg geschrokken. “Gelukkig is er geen explosie geweest. Voor hetzelfde geld ontplofte hier het hele complex en had je hetzelfde gehad als aan de Tarwekamp in Den Haag. Alle appartementen zitten aan elkaar vast.”
Bekijk hier beelden van de brand:
“Ik heb vooral te doen met de mensen die daar wonen en hun huis uit moesten. Als de EOD erbij moet komen, weet je gewoon dat die mensen foute dingen aan het doen waren. Ze staan niet stil bij wat ze teweegbrengen in de buurt”, zegt Hanny.
Het appartement waar de brand was, is verzegeld. De Forensisch Rechercheurs zullen later het onderzoek vervolgen. De twee aangehouden mannen worden verdacht van brandstichting.