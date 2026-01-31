Bewoners van appartementen moeten urenlang huis uit door brand

Bewoners van een appartementencomplex aan de Diederikhof in Waalwijk mochten tot zaterdagochtend halftwaalf hun huis niet in na een brand in een van de woningen. De brand woedde vrijdagnacht, twee mannen van 24 jaar zijn aangehouden. Ze waren volgens de politie aan het knutselen met explosief materiaal.

Voor buurtbewoners aan de Diederikhof was het een onrustige nacht. Voor de deur van het appartementencomplex stonden zaterdagochtend om half tien twee politiewagens en een auto van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Zij deden bijna de hele nacht en ochtend onderzoek.

“Het begon om een uur. Ik lag op bed, maar had niks gehoord. Toen werd er op mijn raam gebonkt door een van de pleinbewoners en ben ik naar buiten gegaan. Dat was koud”, vertelt buurtbewoner Peter Lamers.

Hanny ten Thije woont al dertig jaar in de straat en recht tegenover het appartementencomplex. “Ik lag al te slapen en schrok wakker van het kabaal van brandweerwagens. Ik dacht: wat is hier aan de hand? Dus ben ik opgestaan en zag door het raam een steekvlam. Ook rook ik een brandlucht, dus heb ik het raam weer dicht gedaan.”