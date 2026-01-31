Buurt verspert de weg met gedumpt afval: 'Het zit ons heel hoog'

Het leek wel een vuilnisbelt in de buurt van het woonwagenkamp waar Hendrik Wagner in Gemert woont. Meubels, spiegels en glas: van alles werd gedumpt in de buurt van de woonwagens. Buurtbewoners waren de rommel meer dan zat, daarom versperden ze zaterdagmorgen de weg met alle gedumpte troep. "Het zit ons echt heel hoog."

"Mensen komen uit het dorp, maar ook van heinde en verre om hier hun troep illegaal te dumpen", verzucht Hendrik Wagner. "Spiegels, glas en zelfs meubels. Het was niet te omschrijven. Het zit ons echt heel hoog."

En daar zijn Hendrik en de rest van de buurt niet van gediend. "Wij worden erop aangekeken en hebben het al meerdere keren aangegeven bij de gemeente. Maar de gemeente kwam het niet meer opruimen." "Het zou eigenlijk voor de kerst al opgeruimd zijn", vertelt Hendrik verder. "Maar dat is dus niet gebeurd." En dat was de druppel. Daarom ondernamen de bewoners nu zelf maar actie.

De troep met een spandoek versperden de weg (foto: AS Media).

"We hebben gewoon alles midden op de weg gegooid, zodat het verkeer vast kwam te staan." Toen ze zaterdagmorgen wakker werden, was er ineens wel een kraanmachine ijverig bezig om het hele zooitje op te ruimen. Al het puin, de troep en het gedumpte vuilnis was zo verdwenen. "Toen kon het dus opeens wel", zegt Hendrik. De precieze reden waarom mensen uit alle windstreken naar Gemert komen om hun afval te dumpen, weet Hendrik niet. "De milieustraat is natuurlijk duur, en het hier bij ons voor op de stoep leggen kost hen niks. Maar leg het dan maar lekker in je eigen tuin", denkt Hendrik.

Om het afvaldumpen tegen te gaan, heeft de gemeente borden opgehangen (foto: Jos Verkuijlen).