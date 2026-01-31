Carnavalskrant met serieuze boodschap: doneer, anders verdwijnt optocht

De carnavalskrant rondbrengen is altijd een leutig moment, maar in het Moesland (Schaijk) heeft die krant dit jaar een bloedserieuze boodschap: als er niet genoeg geld is voor de nieuwe bouwhal, kan de Moeslandse optocht zomaar een stuk kleiner worden. Geld inzamelen moet dat voorkomen.

De grote optocht op carnavalsmaandag in Moesland, zoals Schaijk tijdens carnaval heet, is een begrip in de wijde omgeving. Naast de vele loopgroepen telt de stoet zo'n vijftien praalwagens. Maar achter dat indrukwekkende spektakel schuilt nu ook een zorg: de bouwclubs hebben dringend een nieuwe plek nodig om hun wagens te kunnen maken. Jeroen van Zuijlen, voorzitter Stichting Carnaval De Moeslanden, vertelt dat de actie dit jaar extra aandacht krijgt via de carnavalskrant. “Er zit nu een inlegvel bij. Het is echt een actie vanuit de Moeszakken zelf. Er is een crowdfundactie opgezet om geld in te zamelen voor een nieuwe bouwhal.” Volgens hem wordt er al jaren gesproken over een nieuwe locatie. “Vorig jaar kregen we eindelijk het goede nieuws dat we een plek hebben om iets te mogen bouwen. Het geld voor de bouw hebben we nu, maar er komen veel meer kosten bij kijken. Denk aan onderzoek, leges en huur voor de grond.”

"Een derde minder wagens in de optocht."

Op dit moment bouwen vijf clubs nog in de oude brandweerkazerne, maar daar moeten ze vertrekken. En als de nieuwe hal er niet komt, heeft dat grote gevolgen. “Dan betekent dat een derde minder wagens in de optocht”, zegt Van Zuijlen.

Dat zou een flinke klap zijn voor Moesland, waar carnaval leeft als nergens anders. Eén op de zeven inwoners doet actief mee aan de optocht.

“Als die bouwhal niet komt is dat een drama."

Prinses Nicole benadrukt hoe bijzonder de optocht is. “Het is zo’n grote lange optocht. Alles van eigen bodem. Geen buitendorpse wagens. Ik vind het de beste optocht van Brabant.” Ze noemt het wegvallen van de bouwhal een ramp. “Als die bouwhal niet komt is dat een drama. Dan hebben we veel minder wagens. Dus alle hulp is hard nodig.” De opgezette crowdfundactie laat zien hoe het dorp zich samen inzet. “Het is prachtig om te zien dat het vanuit de mensen zelf komt”, zegt Nicole.

“Het niveau van deze optocht verdient een goede bouwhal.”