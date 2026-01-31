1800 eieren over vanwege vogelgriep, dus vieren ze hier een eierfeest

Een gebakken ei, een gekookt ei, een pannenkoek, wentelteefje, eiersalade, kortom alles met ei was zaterdag te eten in Boxtel. Het was eierfeest op het terrein van Herenboeren Wilhelminapark. Maar de aanleiding voor het feest is minder vrolijk dan het woord 'feest' doet vermoeden.

Zo'n 500 leden zijn aangesloten bij de boerderij in Boxtel waar ze wekelijks hun groente, fruit en eieren komen ophalen. De eieren mogen alleen nu niet het terrein af, omdat er in de omgeving vogelgriep is geconstateerd. Het bestuur kwam met een smakelijke oplossing: "Dan gaan we de 1800 eieren die we hier hebben maar ter plekke bereiden en opeten".

Niet alleen de 500 leden met aanhang waren deze zaterdag welkom bij de Herenboeren maar iedereen die wel een eitje lustte. En zo werd er volop gebakken en gekookt in de buitenlucht en werd de borden lekker volgeladen. "Neem vooral", zegt een van de amateurkoks. "Er is meer dan genoeg."

"De Herenboeren zijn voor biologisch eten en tegen verspilling", vertelt bestuurder Sander Boleij. "We hebben wekelijks een productie van 1400 eieren door de 249 kippen die hier nu opgehokt zitten door de vogelgriep. Onze kippen in Boxtel zijn niet besmet en met de eieren is niks mis. Dat de eieren niet van het terrein mogen is uit voorzorg. Weggooien is voor ons geen optie dus dan maar zo met een eierfeest."