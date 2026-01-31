Tonprater Joep wint Keiebijters Kletstoernooi, bekijk hier zijn buut

Joep de Wildt uit Oudenbosch heeft zaterdagavond het Keiebijters Kletstoernooi in Helmond gewonnen. Twaalf tonpraters streden daar tegen elkaar om de Zilveren Narrenkap. Joep had met zijn typetje Tony H. de meeste lachers op zijn hand.

In de voorrondes stonden twaalf kletsers waarvan er uiteindelijk vier naar de finale zijn gegaan. Joep de Wildt, Hans Keeris, Dirk Kouwenberg en Jasper van Gerwen hebben zich allemaal van hun beste kant laten zien tijdens het Keiebijters Kletstoernooi .

Inbreken bij André van Duin

Zaterdagavond staat Joep als crimineel Tony H. in de ton. Een panty om zijn hoofd en neptattoos op zijn armen. "Zo heb ik speciaal voor jullie van de week nog ingebroken bij André van Duin om een paar goede grappen te jatten", vertelt hij in rap tempo.

Dat inbreken bij André van Duin blijkt nog niet zo makkelijk. "Ik doe die deur open. Staat er een paard in de gang", zegt hij, terwijl het publiek in de lach schiet. "Hij stond bij het verkeerde huis. Stond bij buurvrouw Jansen binnen."

In de prijzen

Het is niet de eerste keer dat Joep de Zilveren Narrenkap op zijn schouw mag zetten. Hij begon ooit met de plaatselijke tonpraatavonden als kletser in Den Bosch. Jaren keek hij op televisie naar het Keiebijters Kletstoernooi. In 2019 deed hij er zelf voor het eerst mee en een jaar later won hij de prestigieuze prijs.

Dat leverde hem niet alleen de narrenkap op, maar zelfs een berichtje van Mark Rutte, die destijds premier was. En ook dit jaar weet Joep de lachers op zijn hand te krijgen. De Zilveren Narrenkap mag mee naar huis en ook de publieksprijs gaat dit jaar naar Joep.