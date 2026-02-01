Geluksvogel in Schijndel wint een miljoen euro netto

Een inwoner van Schijndel heeft zaterdag een miljoen euro belastingvrij gewonnen bij het miljoenenspel. Dit spel in een kansspel van de Nederlandse Loterij waar ook de staatsloterij en Lotto onder vallen.

Wie de geluksvogel in Schijndel is wil Miljoenspel niet prijsgeven omdat ze naar eigen zeggen 'vooral het belang van de winnaar dient'. De winnaar krijgt de komende tijd advies en begeleiding om goed met deze plotseling met nieuwe rijkdom om te gaan.