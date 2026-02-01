Geluksvogel in Schijndel wint een miljoen euro netto
Een inwoner van Schijndel heeft zaterdag een miljoen euro belastingvrij gewonnen bij het miljoenenspel. Dit spel in een kansspel van de Nederlandse Loterij waar ook de staatsloterij en Lotto onder vallen.
Wie de geluksvogel in Schijndel is wil Miljoenspel niet prijsgeven omdat ze naar eigen zeggen 'vooral het belang van de winnaar dient'. De winnaar krijgt de komende tijd advies en begeleiding om goed met deze plotseling met nieuwe rijkdom om te gaan.
35 ballen
Miljoenenspel wordt gespeeld met 35 ballen: 34 blauwe en 1 groene. Wordt er een blauwe bal getrokken, dan is de speler met het winnende lot €50.000 rijker. Is de bal groen, dan wordt die geldprijs €1.000.000. De trekking van Miljoenenspel vindt iedere zaterdag plaats. De winnaar speelde mee met lotnummer 38450N.