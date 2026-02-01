Influencer Yordi Nogmaals vindt hondje vastgebonden aan boom

"Daarstraks lag hij nog vast aan een boom", klinkt het vol afschuw uit de mond van de Bredase influencer Yordi Nogmaals Op zijn schoot zit een klein nieuwsgierig hondje met bruine en witte krulletjes.

Op Snapchat deelt hij voor de camera zijn verontwaardiging. "Echt niet normaal, hoe kun je deze nou verlaten?" Waar Yordi de hond aan een boom vond blijft onduidelijk. Yordi laat ook niet weten of hij zijn vondst ook gaat melden bij het het asiel of dierenambulance.

Wat wel duidelijk is, is dat Yordi al een hond je heeft en de eerste indruk voor de camera is dat beiden elkaar wel toleren.

Ongeveer zeven jaar geleden dook Yordi voor het eerst op in een YouTube-aflevering van Bram Krikke, waarmee hij meteen viraal ging en snel uitgroeide tot publiekslieveling. Sindsdien bouwt hij onder de naam Yordi Nogmaals aan zijn socialemediakanalen en is hij een populaire gast in realityshows zoals Lang Leve de Liefde en Goodluck Guys.