Bloemen voor moeder talentvolle wereldkampioen veldrijden: 'Onwerkelijk'

Met tranen in zijn ogen bij het volkslied en goud om zijn nek beleeft Delano Heeren (16) uit Sprundel een weekend om nooit te vergeten. De jonge veldrijder, die Mathieu van der Poel als zijn grote voorbeeld ziet, kroonde zich zondagmorgen in Hulst tot wereldkampioen bij de junioren. Emotioneel voor hemzelf, maar ook voor zijn moeder Linda. "Wat was ik blij dat ik hem vast kon pakken."

Na afloop gaf de kersverse wereldkampioen de bloemen aan zijn moeder. “Die zijn voor al het werk van ons gezin”, zegt ze terwijl ze naar haar man Mario en dochter Ivana kijkt. “Deze wereldtitel leeft natuurlijk heel erg binnen onze familie. Het is niet zomaar een wedstrijdje rijden, er komt zoveel bij kijken. Van het materiaal op orde krijgen tot alles schoonmaken, we zijn er met z’n allen mee bezig. Dat doen we met liefde.” Linda: “Hij is pas 16 jaar en nieuw bij de junioren. Met een plekje in de top vijf zouden wij al heel trots zijn geweest. Deze wedstrijd viel alles op z’n plek en hij greep zijn kansen toen het moest. Wat was het spannend om te volgen. Fantastisch, we zijn benieuwd wat we de komende dagen allemaal mee gaan maken.”

Vader Mario kan het nog bijna niet geloven dat zijn zoon voor de tweede keer dit weekend de wereldtitel pakte. “Ik ben zo ongelofelijk trots en blij. Na tien nationale titels volgt nu deze prijs, het voelt onwerkelijk. Mijn telefoon staat roodgloeiend, iedereen leeft mee. Delano zou vrijdag voor een trainingskamp naar Spanje gaan, maar dat gaat hij denk ik niet meer doen. Na deze wereldtitels gaat hij nog wel een paar koersen rijden.”

Dromen komen uit

Delano zelf kon het maar moeilijk bevatten wat er was gebeurd in de Zeeuwse modder. "Dit is een droom die uitkomt, het gevoel is moeilijk te beschrijven." Eerder dit weekend won hij al WK-goud op de gemengde teamestafette. Automatisch volgt de vergelijking tussen wereldkampioen Delano en de beste veldrijder bij de volwassenen: Mathieu van der Poel. “Hij is mijn voorbeeld, al vele jaren. We zaten bij elkaar aan tafel met het eten, dat was bijzonder”, zegt hij na de huldiging. “Net als Van der Poel wil ik het liefst het crossen en de weg blijven combineren. Hopelijk met succes.”

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Twitter X te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Geboren talent

Op hele jonge leeftijd had Delano al iets met snelheid. Moeder Linda weet nog goed dat haar zoon op de loopfiets door het huis en de tuin scheurde. “Toen hij wat ouder werd, pakte hij de mountainbike en de racefiets. Als het maar snel ging”, zegt ze lachend. Op de wielrenfiets bij de lokale vereniging Willebrord Wil Vooruit bleek Delano een groot talent. Inmiddels is hij vijfvoudig Nederlands kampioen op de weg en datzelfde aantal als veldrijder. Het hoogtepunt van zijn carrière volgde zondag in het Zeeuwse Hulst met de wereldtitel.

Delano Heeren (rechts) met de rest van de Nederlandse ploeg (foto: Dick Soepenberg, OrangePictures).