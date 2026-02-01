Van der Poel schrijft geschiedenis met achtste wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel heeft zich zondagmiddag in het Zeeuwse Hulst voor de achtste keer gekroond tot wereldkampioen veldrijden. Hij is daarmee alleen recordhouder en gaat de Belg Erik De Vlaeminck voorbij die zeven wereldtitels pakte.

In Hulst was Van der Poel de torenhoge favoriet voor de zege. In de twaalf veldritwedstrijden waar hij dit seizoen aan de start stond, won hij alle twaalf keer . Zelfs met pech, zoals vorige week in Maasmechelen , was hij uiteindelijk te sterk voor de concurrentie.

Pech had hij ook op zaterdag bij de training in Hulst. Op beelden is te zien dat Van der Poel onderuit gaat, maar al snel stapte hij weer op de fiets.

Op zondag zagen tienduizenden fans in een volgepakt Hulst dat Van der Poel geen last had van de val en de druk. Hij ging direct volle bak en liet zien dat hij een klasse apart in het veldrijden is.

Het was zijn achtste wereldtitel als veldrijder en in totaal de tiende keer dat hij zich wereldkampioen mag noemen. In 2023 was hij de snelste op de weg, een jaar later bij het WK gravel.