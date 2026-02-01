Sem wint podiumplek op groot internationaal festival: 'Compleet onverwacht'
Het is de droom van iedere dj in wording: draaien op een groots, internationaal festival. De 20-jarige Sem Speeks uit Vlijmen overkomt het, hij staat binnenkort op het hoofdpodium van vierdaags festival Freaks of Nature in Saudi-Arabië dat dagelijks 25.000 bezoekers trekt. Een toevallige ontmoeting bezorgde hem dit ticket.
Op jonge leeftijd sloeg de vonk over bij Sem. Martin Garrix bracht ‘Animals’ uit en hij was verkocht. “Ik zat op gitaarles en zei tegen m’n leraar: ik wil Animals spelen op m’n gitaar. Dat kon natuurlijk niet, maar ja ik was een jaar of acht en had geen idee.”
Zijn gitaarleraar legde hem uit dat die muziek op de computer gemaakt werd. En zo kreeg hij al snel z’n eerst draaitafeltje. Hij timmert nu zo'n vier jaar serieus aan de weg als dj Reflect en zit in het tweede jaar van de dance-opleiding aan de Herman Brood Academie.
“Op school geloofden ze me in eerste instantie niet toen ik vertelde dat ik naar Saudi-Arabië mocht voor zo’n groot optreden. Het is ook niet zomaar iets”, vertelt hij.
Het begon allemaal twee jaar geleden met een bezoek aan Amsterdam Dance Event (ADE), daar stond hij met een vriend in de rij voor een evenement van, uiteraard, Martin Garrix. Met achter ze in de rij een Saudische vrouw, ze bleek dj te zijn. “We stonden wat met haar te praten terwijl we moesten wachten. Ze vroeg ons of we ook haar show wilden zien.”
Samen met een vriend bezocht hij haar show en dat deden ze afgelopen jaar weer. Daar spraken ze een man die ze vroeg om een set in te sturen voor ADE. “Dat wilde ik wel. Maar hij deed ook een dj-wedstrijd voor een groot festival in Saudi-Arabië. Ik dacht: nu ben ik toch bezig met sets insturen, ik probeer ’t gewoon!”
“Ik zag dat het een nummer was uit Saoedi-Arabië, ik dacht gelijk: het zal toch niet..”.
Maandag kreeg hij een belletje, terwijl hij aan de keukentafel zat met z’n ouders. Net klaar met eten. “Ik zag dat het een nummer was uit Saoedi-Arabië, ik dacht gelijk: 'het zal toch niet.'”
Hij bleek de grote winnaar, met als ultieme prijs: ruim een uur draaien op het hoofdpodium van Freaks of Nature in Banban, net buiten Riyadh, de hoofdstad van Saudi-Arabië. Het festival telt drie podia en meer dan honderd artiesten.
Met in de line-up grote namen waaronder zijn idool Martin Garrix, Alesso en Alan Walker. “Ik had nooit verwacht dat ik zou winnen, het is zo’n groot festival met echt veel grote artiesten.”
En dat allemaal door een toevallige ontmoeting met de Saudische dj Hannah. “Ja, ik heb haar ook gelijk een berichtje gestuurd. Als ik haar nooit was tegen gekomen, was dit nooit gebeurd.”
Donderdag 13 februari gaat het gebeuren, dan opent hij het hoofdpodium van kwart over zes tot tien over zeven. “Dan is het daar al donker, dus dat wordt gaaf met alle lichten en effecten. Ik weet niet hoeveel bezoekers ik tref. Dat kunnen er honderd zijn maar ook duizenden.”
Ik kijk al m’n hele leven tegen hem op en nu sta ik ineens met hem in de line-up."
De spanning neemt ondertussen wel toe. “Ik heb al spanning vanaf het moment dat ik gebeld ben. Ik heb nog nooit in het buitenland gedraaid, nog nooit voor zoveel mensen en op zo’n grote stage. Dus ja, zenuwachtig ben ik wel. Maar zodra ik op het podium sta, is dat weg.”
En wie weet loopt hij ook Martin Garrix nog tegen het lijf, hij staat op vrijdag op het programma bij Freaks of Nature. “Het zou wel heel bijzonder zijn als ik hem tegen kom en even met hem kan praten. Ik kijk al m’n hele leven tegen hem op en nu sta ik ineens met hem in de line-up."
Er is één heel klein, ieniemienie smetje op dit hele avontuur. Sem viert normaal gesproken zes dagen carnaval (‘Ja, daar ben ik wel van’). “Maar de keuze was niet heel moeilijk. Ik ben op zaterdagavond weer terug, dus dan kan ik het op zondag, maandag en dinsdag nog 'navieren'.”