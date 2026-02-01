Sem wint podiumplek op groot internationaal festival: 'Compleet onverwacht'

Het is de droom van iedere dj in wording: draaien op een groots, internationaal festival. De 20-jarige Sem Speeks uit Vlijmen overkomt het, hij staat binnenkort op het hoofdpodium van vierdaags festival Freaks of Nature in Saudi-Arabië dat dagelijks 25.000 bezoekers trekt. Een toevallige ontmoeting bezorgde hem dit ticket.

Op jonge leeftijd sloeg de vonk over bij Sem. Martin Garrix bracht ‘Animals’ uit en hij was verkocht. “Ik zat op gitaarles en zei tegen m’n leraar: ik wil Animals spelen op m’n gitaar. Dat kon natuurlijk niet, maar ja ik was een jaar of acht en had geen idee.”

Zijn gitaarleraar legde hem uit dat die muziek op de computer gemaakt werd. En zo kreeg hij al snel z’n eerst draaitafeltje. Hij timmert nu zo'n vier jaar serieus aan de weg als dj Reflect en zit in het tweede jaar van de dance-opleiding aan de Herman Brood Academie.

“Op school geloofden ze me in eerste instantie niet toen ik vertelde dat ik naar Saudi-Arabië mocht voor zo’n groot optreden. Het is ook niet zomaar iets”, vertelt hij.

Het begon allemaal twee jaar geleden met een bezoek aan Amsterdam Dance Event (ADE), daar stond hij met een vriend in de rij voor een evenement van, uiteraard, Martin Garrix. Met achter ze in de rij een Saudische vrouw, ze bleek dj te zijn. “We stonden wat met haar te praten terwijl we moesten wachten. Ze vroeg ons of we ook haar show wilden zien.”

Samen met een vriend bezocht hij haar show en dat deden ze afgelopen jaar weer. Daar spraken ze een man die ze vroeg om een set in te sturen voor ADE. “Dat wilde ik wel. Maar hij deed ook een dj-wedstrijd voor een groot festival in Saudi-Arabië. Ik dacht: nu ben ik toch bezig met sets insturen, ik probeer ’t gewoon!”