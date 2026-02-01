Joep wint Keiebijters en wordt midden in de nacht verrast door prins

"Ik kwam rond twee uur vannacht thuis en daar werd ik opgewacht door de Prins van Oudenbosch met zijn gevolg", vertelt de kersverse winnaar van het Keiebijters Kletstoernooi zondag. Het werd een korte nacht. Om half negen stond Bavaria op de stoep met vaten bier voor Brabants beste tonprater Joep de Wildt. Twee weken geleden werd hij in Valkenswaard ook al Brabants kampioen.

"Het was een leuke verrassing om de Prins met alle anderen voor mijn deur aan te treffen op dat late tijdstip", zegt Joep. "Ik werd toegezongen met 'Joep die heeft de narrenkap'. Dat was onvergetelijk."

"Ik lag rond half vier in bed maar de adrenaline zat nog hoog dus heb ik de vele 'gefeliciteerd' appjes weggewerkt", gaat de tonprater verder. Een paar uur later mocht hij een delegatie van Bavaria ontvangen die wat vaten bier kwam brengen.

Dat bleek geen overbodige luxe want om elf over elf stonden er 150 mensen in zijn huis. "Dat was de dweilband waarmee ik optrad bij de revue in Oudenbosch en alle carnavalsverenigingen uit het dorp." Dat leverde een gezellig feestje op. Maar niet te lang want later die zondag staat Joep weer op het podium in Eindhoven en Geldrop. Ook geeft hij opnieuw acte de presence bij de Keiebijters in Helmond.