PSV laat Feyenoord kansloos en kan aftellen naar volgende titel

PSV heeft de topper tegen Feyenoord gemakkelijk gewonnen. In het Philips Stadion stond het na twintig minuten al 3-0 en dat werd ook de eindstand. Door deze overwinning komt PSV op 17 punten voorsprong in de Eredivisie, waardoor het kampioenschap de Eindhovenaren bijna niet meer kan ontgaan.

Obispo liet na tien minuten direct zien waarom hij een basisplaats verdient. Een vrije trap van Joey Veerman werd voor de goal geslingerd en de verdediger kwam bij de eerste paal knap voor zijn man om al snel de 1-0 in te koppen.

PSV wist op voorhand al dat het gat met de nummer twee in de Eredivisie vergroot kon worden als er gewonnen zou worden. Ajax gaf namelijk eerder deze zondag een 0-2 voorsprong weg tegen Excelsior. Het werd uiteindelijk 2-2 in Rotterdam.

Armando Obispo kreeg wederom de voorkeur boven Yarek Gasiorowski. Ook Esmir Bajraktarevic mocht het vanaf de aftrap laten zien. Dat ging ten koste van Dennis Man.

PSV was niet van plan het daar bij te laten. Peter Bosz zei vrijdag nog dat ze de titel gaan aanvallen en niet verdedigen. Drie minuten na de 1-0 kreeg Feyenoord-keeper Timon Wellenreuther een voorzet niet klemvast en viel de bal voor de voeten van Guus Til. Die gelegenheid moet je de topscorer van de Eindhovenaren niet geven en dus stond het binnen het kwartier 2-0.

Als kers op de taart scoorde Ismael Saibari ook nog de 3-0 na een pass van Paul Wanner. In het stadion werd er 'tien, tien' gescandeerd. Een uitslag waar de uitfans liever niet aan herinnerd worden.

Na de 3-0 nam PSV wat gas terug. Feyenoord creëerde heel weinig en kwam soms terecht in de 'rondo' van de Eindhovenaren. PSV was heer en meester op het veld, en dat tegen de nummer 2 van de Eredivisie.

In de tweede helft gebeurde er een stuk minder. Het enige zorgwekkende voor PSV is dat Ismael Saibari met wat pijn naar de kant ging. Vlak voor tijd kreeg Feyenoorder Gonçalo Borges rood nadat hij per ongeluk op de achillespees bij Couhaib Driouech ging staan. Er werd niet meer gescoord.

Voorsprong wordt groter en groter

Dankzij deze 3-0 overwinning is het gat naar nummer twee in de Eredivisie, tegenstander Feyenoord, vergroot naar 17 punten. Het publiek nam tijdens de wedstrijd al een voorschot op de titel door massaal 'Sta op voor de kampioen!' te zingen.

Waar het kampioenschap dus al binnen lijkt, is PSV ook nog in de race voor de KNVB Beker. Woensdag komt sc Heerenveen in de kwartfinale op bezoek in het Philips Stadion.