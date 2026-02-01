Bedreigde burgemeester krijgt steuntje in de rug in carnavalskrant

De afgelopen jaren waren voor burgemeester Boy Scholtze van de gemeente Drimmelen niet altijd even makkelijk. En daarom willen ze hem in Made, in de volksmond ook wel De May, een hart onder de riem steken. In de carnavalskrant dopen ze hem om tot 'MayBoy'. Er zit voor alle burgers een neptattoo bij om steun te betuigen.

Scholtze is sinds 2022 burgemeester van Drimmelen. Sindsdien is hij meerdere keren bedreigd en er werd een stoeptegel door het raam van zijn huis gegooid. Afgelopen november deed hij aangifte van bedreiging.

Dat vinden de makers van de 'karnavalskraant' van De May niet kunnen. "Nou menge wai oos normaol gesprooke himmel nie in politiek... mar agge aon ooze Boy zit dan gaode te ver! Vustever!", staat er in het voorwoord in het plat Brabants.

Prachtig plakplaatje

En dus wordt Boy met carnaval eventjes 'MayBoy'. En om iedereen te laten weten hoeveel ze om hun burgervader geven, zit er een plakplaatje bij de krant.

Na een beetje schrobben krijg je 'm er ook weer af. "Dus as Ooze MayBoy in de toekomst 't dwarse idee kregt om in ene keer 'KielegatBoy' te worre of zo, hoefde niks te laote wegleezere."

De redactie roept iedereen op om de tattoo met trots te dragen. Dit gebaar doet de burgemeester goed. "Hier word ik toch wel een beetje stil van. Als burgemeester, als carnavalsliefhebber maar vooral als Boy", reageert de burgervader op Instagram.