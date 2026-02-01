Lisanne (15) uit Chaam beleeft droompremière van haar eigen film Duivinder

Ze stond zaterdag op de rode loper in Amsterdam, maar zondag is het misschien nog wel spannender. In het Chassé Theater in Breda gaat de film Duivinder in première voor haar eigen familie, vrienden en dorpsgenoten. En dat maakt indruk op Lisanne Hoefnagels (15) uit Chaam, die de film niet alleen schreef, maar ook de hoofdrol speelt.

Voor de première in het Chassé maakt Lisanne zich thuis klaar voor een bijzondere avond. In een galajurk en met make-up die nog even wordt bijgewerkt, lijkt ze op een echte filmster. Maar de zenuwen zijn er ook. “Nu komen er allemaal familieleden en bekenden", vertelt ze. “Ik ben benieuwd hoe zij het gaan vinden.” Wat nu een bioscoopfilm is geworden, begon vijf jaar geleden als een idee in coronatijd. Lisanne was pas tien jaar oud toen ze startte met schrijven. “Telkens kwam er weer een betere versie van het script,” zegt ze. “Met mijn dertiende ben ik er echt serieus mee begonnen.”

Duivinder vertelt het verhaal van twee kinderen die hun eenzame opa willen helpen na het verlies van oma. Via de duivensport proberen ze een nieuwe liefde voor hem te vinden. Het idee ontstond toen Lisanne tijdens corona ouderen zag die zich alleen voelden. “Ik zag veel ouderen die zich eenzaam voelen", vertelt ze. “Ze hechten veel waarde aan hun huisdier, net als ik.” Lisanne is zelf gek op postduiven. Haar eigen duif Dik speelt zelfs een rolletje.

De jonge Chaamse wist haar droom ook financieel waar te maken. Twee jaar geleden haalde ze maar liefst 100.000 euro op via crowdfunding, sponsors en acties in de dierenwinkel van haar ouders. Ze maakte een storyboard, stapte naar een producent en stelde zelf een crew samen. Ook bekende namen werken mee aan de film, zoals Ruben van der Meer, Harry Piekema en Elly de Graaf.

Op de rode loper in Breda staat regisseur Rik Sinkedam trots te wachten. “Lisanne had een geweldig verhaal. Samen hebben we het bioscoopwaardig gemaakt", zegt hij. “Ze wilde zelf de hoofdrol spelen en vroeg mij om het te regisseren.” Hij noemt haar een natuurtalent. “Je bent tien jaar oud, je schrijft een verhaal, je ploetert vijf jaar lang en dan is er een film. Ja, dan heb je talent.” Voor Lisanne is deze middag extra speciaal. Hier zitten de mensen die haar kennen sinds ze klein is. Wanneer ze aankomt, staat er een haag van mensen klaar. Onder luid applaus loopt ze naar binnen. “Dit voelt geweldig", zegt ze stralend. “Shinen is dit.” De zaal zit vol als de film begint. “Het is een kinderdroom die uitkomt. Ik ben supertrots op de film", vertelt ze. En dat is terecht, want de film maakt veel los bij het publiek. “Heel veel mensen moesten huilen. Ik zelf ook een beetje. Het einde van de film is echt ontroerend.”

En nu? Lisanne hoopt dat Duivinder haar deuren opent naar meer producties. “Ik hoop dat dit mij kansen biedt voor andere films. Ik ga ook een opleiding doen in de filmwereld.” Toch is ze voorlopig niet van plan om weer een nieuwe film te maken. De film Duivinder draait inmiddels in veel bioscopen in Nederland. En Lisanne durft groots te dromen. “Het zou geweldig zijn als er 100.000 bezoekers komen.”