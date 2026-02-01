Van der Poel denkt na over skippen winterseizoen: 'Nog doelen over'

Zijn droom als jonge veldrijder was om ooit de wereldtitel te pakken. “Maar acht? Vroeger zou ik hebben gezegd dat dat onmogelijk is.” Mathieu van der Poel (31) is sinds zondag recordhouder met acht wereldtitels, maar het is de vraag hoeveel er nog bij gaan komen. “Het is misschien geen slecht idee om een winter te skippen.”

Met dertien overwinningen in dertien wedstrijden is Van der Poel bezig aan een geweldig seizoen. Het komt hem zeker niet aanwaaien, want de wereldkampioen stopt er ontzettend veel energie in. “Negentig procent is niet genoeg voor mij. Ik wil in topvorm zijn. Sommige mensen onderschatten hoeveel werk erin gaat zitten om dit niveau te halen.” Na de finish zondag in het Zeeuwse Hulst viel er flink wat druk van zijn schouders. “Het is makkelijk gezegd dat ik wel even de wereldtitel pak, maar er kan veel gebeuren in een uur koers. Het is me ook weleens drie jaar niet gelukt. Deze winst was zeker geen walk in the park. Ik was op alle scenario’s voorbereid, het moest perfect zijn. Toen ik eenmaal over de finish kwam, was ik heel blij.”

"Geweldig dat ik dit record heb gepakt."

De wereldtitel is altijd bijzonder, maar deze al helemaal. Het was zijn achtste en daarmee ging hij de Belg Erik De Vlaeminck met zeven keer WK-goud voorbij. “Het spookte door mijn hoofd, al in het begin van dit seizoen. Geweldig dat ik het record nu heb gepakt, ik ben trots op deze prestatie.” Wie ook trots was, was koning Willem-Alexander. Na afloop kreeg Van der Poel de felicitaties. “Heel cool dat hij hier was om de Nederlanders te steunen. Hij gaf aan onze prestaties zeer te waarderen.” Ook Tibor del Grosso, de winnaar van het zilver, is lovend over Van der Poel. “Hij had niet eens de beste benen van dit seizoen, maar ongelofelijk om zijn kracht te zien. Mooi dat hij zich in de geschiedenisboeken heeft gefietst, het is de beste aller tijden. Ik denk niet dat ik ooit zo goed kan worden, maar ik hoop dichtbij te komen.”

"Er zijn zeker nog doelen over, al zal ik die niet allemaal halen."

De focus gaat, na een korte vakantie, naar het wegseizoen. Ook daar is hij ambitieus en neemt hij alleen genoegen met de winst. “Ik denk aan de grote klassiekers, daar wil ik staan. Er zijn zeker nog doelen over, al zal ik die niet allemaal halen. Ik geniet van het fietsen en wil hard werken, dat is een goed teken.” Of hij volgend jaar weer op het WK veldrijden staat, is nog maar de vraag. “Zo denk ik eraan om een winter te skippen en het wegseizoen eerder te laten starten. Ik denk altijd aan verbeteringen, het moet beter gaan dan een jaar eerder.”