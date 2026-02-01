Peter Bosz verlengt contract bij PSV direct na overwinning op Feyenoord

Peter Bosz (62) heeft zijn contract bij de PSV met twee jaar verlengd. Dat maakt de Eindhovense voetbalclub zondag vlak na de wedstrijd met Feyenoord bekend. Bosz tekent bij tot medio 2028. Over de inhoud van het contract wil hij nog niets zeggen.

Hij wil alleen niet zeggen of er een clausule in zijn contract zit dat hij mag vertrekken als hij bondscoach van het Nederlands elftal kan worden. "Het moet allemaal goed op papier komen. Ik ga nu niet in op de inhoud."

Lang was het de vraag of Bosz überhaupt ging bijtekenen, maar nu is de kogel toch door de kerk. Het nieuws kwam kort na de 3-0 overwinning naar buiten. "Ik ben heel blij met deze contractverlenging en hoop dat we samen nog veel prijzen gaan veroveren", laat Bosz in een eerste reactie weten.

Pas na het WK van komende zomer wordt duidelijk of de huidige bondscoach Ronald Koeman doorgaat. PSV wilde met het oog op het nieuwe seizoen niet langer wachten en algemeen directeur Marcel Brands deed Bosz een paar weken geleden een laatste voorstel.

Twee keer de landstitel

De coach begon in de zomer van 2023 als vervanger van de opgestapte Ruud van Nistelrooij bij PSV. In deze periode won hij twee keer de landstitel en twee keer de Johan Cruijff Schaal. Ook dit jaar is PSV weer op dreef en is een nieuwe landstitel bijna niet te missen.

"Het is geen geheim dat ik het uitstekend naar mijn zin heb bij PSV", zegt Bosz. "Even genieten nu, ook na de prachtige overwinning op Feyenoord, en dan weer de volledige focus op de bekerwedstrijd tegen SC Heerenveen."

Indrukwekkende ontwikkeling

Ook Earnest Stewart, directeur voetbalzaken van PSV, is blij. "We zijn zeer te spreken over Peter en werken al tweeënhalf seizoen lang fantastisch samen. Hij heeft niet alleen sportief enorme successen geboekt, maar ook een duidelijke speelstijl en cultuur binnen de club neergezet waar iedereen zich in kan vinden", zegt hij.

"De ontwikkeling van het team en individuele spelers is indrukwekkend en past perfect bij de ambities van PSV. We hebben er alle vertrouwen in dat we samen nog veel mooie momenten gaan beleven in de komende jaren."