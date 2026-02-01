Bosz geeft reden voor verlenging: 'Zal niet zo lang meer trainer zijn'

Er werd veel gespeculeerd over dat Bosz mogelijk bondscoach wilde worden en daarom niet bijtekende bij PSV, maar dat is niet waar. Of er dan alsnog een bondscoach-clausule in het contract staat, wil hij nog niet zeggen. "Wat ik in mijn contract met PSV zet is iets tussen ons."

Voor Bosz was het snel duidelijk dat hij bij PSV wilde blijven. "Ik heb het geweldig naar mijn zin, mijn vrouw heeft het hier ook heel erg naar haar zin." Toch blijft de vraag: waarom duurde het zo lang? "Zo spannend was het niet. Contractueel moest alles goed op papier staan", zegt Bosz duidelijk.

Over de gewonnen wedstrijd met Feyenoord ging het dan ook weinig in de persruimte. "Ik vind het zo jammer dat we een wereldpot tegen Feyenoord hebben gespeeld en dan gaat het daar niet over", lacht Bosz zelf. Hij geeft zijn spelers complimenten. "Ik vind het erg indrukwekkend dat je na de teleurstelling van de wedstrijd tegen Bayern München nu dit kan opbrengen."

Bosz staat sinds 2023 voor de groep bij PSV. De verwachting is wel dat hij nu aan zijn laatste termijn als coach van de Eindhovenaren begint. "Ik zal niet zo heel lang meer trainer zijn. Ik kan het mezelf niet voorstellen dat we straks zeggen. "Weet je nog dat je tien jaar geleden naar PSV kwam", zegt de coach.

Maar voor dat besluit is het nu nog te vroeg. "Ik voel me hartstikke goed, ik ben topfit. Ik heb heel lang gewerkt om op dit niveau te mogen trainen. Ik ben begonnen bij de amateurs en nu zit je op dit niveau en dan zou je zeggen 'ik stop ermee'. Zo voelt het een beetje. Alleen er zijn nog zo veel meer leuke dingen."

Met PSV hoopt hij naast de titels in Nederland ook nog hoge ogen te gooien in Europa. "De uitdaging is dan ook: hoe lang kun je dit volhouden? Uiteindelijk wil je ook in Europa verder komen, al waren we daar dit seizoen al erg dichtbij."