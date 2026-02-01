Omgekomen man (24) reed in leenauto, eigenaar schadebedrijf in shock

De 24-jarige man die zaterdagavond om het leven kwam bij een zwaar ongeluk in Uden, reed in een leenauto van een schadebedrijf uit Oss. Eigenaar Joop Blok van Blok & Boeije Schadeherstel herkende zijn bedrijfsnaam op foto’s van het ongeluk en schrok zich kapot. “We hebben deze week nog met die jongen staan praten. Zo jong, het grijpt me echt aan.”

De bestuurder van de blauwe auto, een oudere man, bleef wonder boven wonder ongedeerd. De 24-jarige bestuurder van de andere wagen overleefde de klap niet. Tot zijn schrik ontdekte Joop Blok via foto's in de media dat het slachtoffer in een leenauto van zijn bedrijf reed.

Het ongeluk gebeurde zaterdagavond rond acht uur op de N264, op het kruispunt tussen de A50 en het centrum van Uden. Twee auto’s botsten iets na acht uur ‘s avonds hard op elkaar. Hulpdiensten rukten massaal uit, met onder meer vier ambulances en een traumahelikopter.

“De beste jongen had bij ons in Oss zijn eigen auto staan”, vertelt Joop aangeslagen. "Zijn Audi had schade en daarom had hij ter vervanging een leenauto. Onze medewerkers hebben nog met hem staan praten. Misschien was hij gisteravond wel onderweg naar vrienden", denkt Joop hardop. "Of wat hij ook ging doen, hij is niet meer thuisgekomen. Heel heftig.”

De ondernemer is er al de hele dag goed ziek van. “Ik vind dit heel erg. Een jongen van 24, die nog vol in het leven staat en dan gebeurt dit”, zegt hij. “Ik heb zelf drie kinderen, het grijpt me aan. Die auto is maar ijzer, maar het gaat om een mensenleven. Ik vind het heel triest voor de nabestaanden.”

Joop zegt dat hij zelf niet officieel is geïnformeerd over het ongeluk en alleen via berichtgeving in de media heeft gehoord wat er is gebeurd. Hij weet dan ook niet waar het is misgegaan.

Zijn de verkeerslichten onjuist afgesteld?

Op social media wordt ondertussen gewezen naar de verkeerslichten op het kruispunt waar het ongeluk gebeurde. Veel mensen reageren op Facebook dat de stoplichten niet goed zouden zijn afgesteld. Volgens sommigen springt het licht te snel op groen voor verkeer uit andere richtingen.

Of dat een rol heeft gespeeld bij het ongeluk, is nog niet duidelijk. Het is ook mogelijk dat een van de chauffeurs door rood is gereden. De politie kan daar zondagavond nog niks over zeggen.