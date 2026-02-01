Harrie Lavreysen grijpt met teamsprinters naast medailles op EK

Lavreysen vormde in Konya een trio met Roy van den Berg en Loris Leneman, niet de sterkste opstelling. In de kwalificaties noteerde het team de zevende tijd (43,512).

In het duel met Tsjechië klokten de Nederlanders 43,013, maar waren de Tsjechen met 42,271 beduidend sneller. De teamsprinters wonnen vorig jaar op de EK baanwielrennen in Heusden-Zolder nog zilver. De vier jaar daarvoor won het team steeds goud.

Lavreysen zei zaterdag nog tegen Omroep Brabant dat hij niet in topvorm is en gespannen was voor het EK. “Ik vind het toernooi wel snel op het jaar 2025 komen. Mijn voorbereiding is niet top, maar ik wil graag rijden. Het is het laatste toernooi dat niet meetelt voor de Olympische Spelen en dat is te merken. Ik sta er wat meer ontspannen in.”