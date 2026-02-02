Gijzelnemer Vught heeft met spoed hulp nodig, advocaten spannen geding aan

Corné H., die in december drie medewerkers van de gevangenis in Vught gijzelde, moet per direct worden opgenomen in een tbs-kliniek. Dat eisen zijn advocaten in een kort geding, meldt het AD.

De advocaten spannen het geding aan, omdat H. al ruim een jaar in de gevangenis wacht tot er een plek vrijkomt. Zij noemen de situatie onmenselijk. H. zat in de gevangenis na een eerdere gijzeling in een café in Ede in 2024.

Het kort geding dient vrijdag bij de rechter in Den Haag. De advocaten Petra Breukink en Jan-Jesse Lieftink zeggen in de krant geen andere mogelijkheid te zien. Zij hopen de rechter ervan te overtuigen dat H. met spoed voorrang moet krijgen.

Onvoorspelbaar en gevaarlijk

Het kan zo niet langer, meent Breukink. Volgens haar is Corné H. heel onvoorspelbaar, gevaarlijk voor zichzelf én voor anderen. Ook voor het gevangenispersoneel. Hij zegt daar ook voor gewaarschuwd te hebben, verwijzend naar de gijzeling in de gevangenis in Vught. Daarbij bedreigde de 29-jarige Edenaar medewerkers met een mes. Uiteindelijk gaf hij zich over.

Sinds hij vastzit hoort H. stemmen in zijn hoofd die hem bizarre opdrachten geven om zichzelf en anderen pijn te doen, zeggen zijn advocaten. De gevangenis en het ministerie doen volgens hen niets met die waarschuwingen. Corné H. wordt een tikkende tijdbom genoemd, die met spoed hulp en behandeling nodig heeft. Dat zou alleen kunnen in een tbs-kliniek.