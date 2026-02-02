Politie valt in alle vroegte huis in Sprang-Capelle binnen

De politie heeft maandagochtend rond zes uur een inval gedaan in een huis aan de Raadhuisstraat in Sprang-Capelle. Agenten wilden iemand aanhouden, maar diegene was niet in het huis aanwezig. Het is niet bekend of er tijdens de inval iets is aangetroffen.

Het huis ligt schuin tegenover een pand waar enkele weken geleden een cocaïnewasserij werd ontdekt. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de wasserij. Rond half negen ’s ochtends verlieten alle agenten de plek van de inval.

De actie werd uitgevoerd door dertien agenten. Zij arriveerden in meerdere onopvallende politievoertuigen. Het huis en de bijbehorende tuinen zijn volledig doorzocht. Over de reden van de inval doet de politie geen mededelingen. In 2018 ook inval in huis

Opvallend is dat in hetzelfde huis in 2018 ook al een inval heeft plaatsgevonden. De politie liet toen weten dat de inval deel uitmaakte van een lopend recherche-onderzoek rondom drugs. Er werd een bewoner aangehouden.