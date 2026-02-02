Brabant groeide in 2025 met een 'Sint-Oedenrode' aan nieuwe Brabanders

In Brabant was de bevolkingsgroei in 2025 zeer bescheiden. Dat blijkt uit voorlopige jaarcijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag publiceerde. In heel Nederland kwamen er minder nieuwe Nederlanders bij dan een jaar eerder. De belangrijkste oorzaak: teruggelopen migratie vanuit het buitenland.

Nederland telde in december 2025 om precies te zijn 18.131.238 inwoners. Dat zijn er 87.211 meer dan een jaar eerder. De bevolking groeit daarmee minder snel dan in de jaren ervoor. Dat komt vooral doordat er meer mensen overleden dan dat er geboren werden en er minder mensen Nederland binnenkwamen. Ook in Brabant is dat het geval. Deze provincie mocht dit jaar 12.706 nieuwe inwoners verwelkomen. Ongeveer evenveel als het aantal inwoners van een plaats als Sint-Oedenrode.

Minder immigratie

"Jullie doen helemaal niets verkeerd!" Tanja Traag, onderzoeker van het CBS moet hartelijk lachen om de vraag wat we in Brabant verkeerd doen omdat er nauwelijks nieuwe Brabanders bij zijn gekomen. "We hebben in Nederland te maken met een natuurlijke krimp van ongeveer 7500 mensen per jaar. Dat betekent dat er meer mensen overlijden dan er geboren worden." De bevolkingsgroei komt dus uit het verschil in migratie. Er komen meer mensen naar Nederland dan dat er vertrekken. Maar ook het aantal mensen dat naar Nederland komt loopt terug. Vandaar dat de bevolkingsgroei afneemt. "Je moet hierbij vooral denken aan arbeidsmigranten, die tijdelijk in Nederland wonen en werken."

Brabants kampioen

Boekel en Goirle staan in de landelijke top tien van snelst groeiende gemeentes van Nederland. Dat komt in beide plaatsen doordat in 2025 een aantal nieuwbouwprojecten werd afgerond. Omdat het gemeentes zijn met weinig inwoners, stijgt de bevolkingsgroei relatief snel als er nieuwe huizen gebouwd worden. Breda is van de weinige grote Nederlandse steden die harder groeide dan het landelijke gemiddelde. De stad kreeg er relatief gezien veel nieuwe inwoners bij, hoofdzakelijk door verhuizingen uit andere plaatsen uit het land.

Net een kwart miljoen

Eindhoven verwelkomde in oktober nog vol trots de 250.000ste inwoner, maar de groei over het hele jaar viel tegen. De lichtstad kreeg er nog geen duizend (863) bewoners bij. Fors minder dan de 3.000 nieuwe inwoners die de stad afgelopen jaren gemiddeld per jaar mocht inschrijven in het bevolkingsregister. Waar dat precies aan ligt kan Traag niet zeggen, maar ze ziet wel een trend, die ze ook in de Randstad ziet. "Mensen trekken weg uit de stad naar iets rustigere gemeenten met voorzieningen die beter passen bij bijvoorbeeld het gezinsleven." Tilburg deed het nog slechter. De stad ziet de bevolkingsgroei al jaren teruglopen. In 2022 kwamen er nog ruim 3200 Tilburgers bij. In 2025 is dat aantal in de voorlopige cijfers teruggelopen tot 400. Dat komt omdat er meer mensen vanuit Tilburg naar andere gemeentes verhuizen en de migratie vanuit het buitenland afneemt. In 2022 kwamen bijna 3000 mensen vanuit het buitenland naar Tilburg, afgelopen jaar waren dat er nog geen duizend. Zowel Tilburg als Eindhoven verwachten de komende jaren een forse bevolkingsgroei door alle nieuwbouwprojecten die in beide steden al begonnen zijn of nog ontwikkeld worden.