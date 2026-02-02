Man verkracht ex na ruzie om kinderen: drie jaar cel

Voor het mishandelen en verkrachten van zijn ex heeft een man (46) uit Geldrop maandag drie jaar cel gekregen. Hiervan is de helft voorwaardelijk, zo bepaalde de rechtbank in Den Bosch.

Een heftige ruzie tussen de twee exen uit Geldrop liep anderhalf jaar geleden compleet uit de hand. De man en vrouw raakten slaags in zijn appartement met als gevolg twee blauwe ogen en een hoop blauwe plekken. Volgens de vrouw heeft haar ex haar ook verkracht en dat vindt de rechtbank ook. De man vond van niet en vroeg om vrijspraak tijdens de zitting, twee weken geleden.

De man ontkende dat hij seks wilde met zijn ex en dat hij zijn vingers bij haar naar binnen had geduwd en haar had getongzoend. Ook vertelde hij in eerste instantie niet dat dat allemaal gepaard ging met flink wat geweld.

Toen de man werd geconfronteerd met de bloeduitstortingen over het hele lijf van zijn ex gaf hij wel toe dat hij wat geweld had gebruikt. Zijn DNA op de borst van zijn ex vond de rechtbank een belangrijk bewijs dat er meer was gebeurd dan alleen een worsteling. Zijn DNA kan daar volgens de rechtbank alleen maar bewust zijn terechtgekomen en niet per ongeluk.

Ruzie om kinderen

De exen hadden ruzie om de omgang met de kinderen. In de late avond en nacht van 31 augustus op 1 september 2024 spraken de twee met elkaar af. Met een flesje wijn gingen ze naar zijn appartement in Geldrop om te praten. Maar van praten in een ontspannen sfeer kwam niet veel. Er ontstond ruzie en vanaf daar liepen de verhalen tijdens de zitting fors uiteen.