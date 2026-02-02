Man verkracht ex na ruzie om kinderen: drie jaar cel
Voor het mishandelen en verkrachten van zijn ex heeft een man (46) uit Geldrop maandag drie jaar cel gekregen. Hiervan is de helft voorwaardelijk, zo bepaalde de rechtbank in Den Bosch.
Een heftige ruzie tussen de twee exen uit Geldrop liep anderhalf jaar geleden compleet uit de hand. De man en vrouw raakten slaags in zijn appartement met als gevolg twee blauwe ogen en een hoop blauwe plekken. Volgens de vrouw heeft haar ex haar ook verkracht en dat vindt de rechtbank ook. De man vond van niet en vroeg om vrijspraak tijdens de zitting, twee weken geleden.
De man ontkende dat hij seks wilde met zijn ex en dat hij zijn vingers bij haar naar binnen had geduwd en haar had getongzoend. Ook vertelde hij in eerste instantie niet dat dat allemaal gepaard ging met flink wat geweld.
Toen de man werd geconfronteerd met de bloeduitstortingen over het hele lijf van zijn ex gaf hij wel toe dat hij wat geweld had gebruikt. Zijn DNA op de borst van zijn ex vond de rechtbank een belangrijk bewijs dat er meer was gebeurd dan alleen een worsteling. Zijn DNA kan daar volgens de rechtbank alleen maar bewust zijn terechtgekomen en niet per ongeluk.
Ruzie om kinderen
De exen hadden ruzie om de omgang met de kinderen. In de late avond en nacht van 31 augustus op 1 september 2024 spraken de twee met elkaar af. Met een flesje wijn gingen ze naar zijn appartement in Geldrop om te praten. Maar van praten in een ontspannen sfeer kwam niet veel. Er ontstond ruzie en vanaf daar liepen de verhalen tijdens de zitting fors uiteen.
Er werd geschreeuwd, geduwd en getrokken. En er werd over en weer geslagen, vertelde de man. “Ik heb haar m’n huis uitgewerkt, want ze wou niet gaan en was dronken. Ik heb haar een tik op haar neus gegeven. Nee, het ging niet zachtzinnig.”
Volgens de vrouw is er veel meer gebeurd. Behalve dat ze twee blauwe ogen had en overal blauwe plekken, zou hij haar op bed hebben gegooid en haar kleren hebben uitgetrokken. Hij zou geprobeerd hebben haar te verkrachten, maar dat lukte niet omdat zij haar benen stijf bij elkaar hield. Wel zou hij met zijn vingers bij haar zijn binnengedrongen.
Al met al een groot verschil tussen zijn verhaal van iemand de deur uitwerken met een tik of haar verhaal van een verkrachting waarbij zij aan haar haren door de kamer is gesleept, in een houdgreep zou zijn gehouden en flink wat letsel opliep, terwijl hij haar probeerde te verkrachten.
De rechtbank volgt het verhaal van de vrouw en ziet dat zij steeds geloofwaardig heeft verklaard over wat er is gebeurd. Eerst tegen haar vader en de volgende dag tegen de politie. Ook past het letsel en het gevonden DNA bij haar verhaal.
Lagere straf dan geëist, waarom?
De rechtbank zag wel redenen om minder straf te op te leggen dan de eis van 42 maanden van de officier van justitie. De man heeft flink aan zichzelf gewerkt en zijn leven is stabieler. Een lange celstraf doorkruist deze positieve stappen en maakt ook het contact met zijn kinderen lastiger. Daarom, en ook omdat het binnendringen beperkt is gebleven, vindt de rechtbank achttien maanden cel genoeg. Met als stok achter de deur ook nog achttien maanden cel voorwaardelijk.
