Spookauto met schade staat al twee maanden langs de weg: ‘Heel raar’

Een auto met eromheen een politielint staat al twee maanden vlak naast een drukke weg in Breda. De wagen zonder kentekenplaten heeft flinke schade. Een tijd lang stonden er zelfs twee auto’s aan de Ettensebaan. Buurtbewoners staan voor een mysterie: “Heel raar.”

De auto staat slechts een paar centimeter van de weg. De Ford Ka aan de Ettensebaan heeft flinke krassen. “Heel vreemd. Ik weet niet wat ik hiervan moet denken”, zegt een buurtbewoner.

“Mijn ouders gaan de politie hierover bellen”, zegt een jong meisje. “Ik zag ’s nachts een keer allemaal politieauto’s bij de auto staan”, vult buurtbewoner Tom (18) aan.

De politie laat weten dat de auto er sinds december staat. “Het is waarschijnlijk een voertuig met verlopen exportkentekenplaten (red. witte platen met zwarte letters). De kentekenplaten zijn in beslag genomen en de eigenaar wordt op de hoogte gesteld”, vertelt een woordvoerder van de landelijke eenheid.

Waarom de auto er nog steeds staat? “Op een gegeven moment zal de gemeente de auto weghalen”, zegt de politiewoordvoerder. De gemeente Breda heeft na een week nog niet gereageerd op vragen van Omroep Brabant.

Tweede auto

Een tijdje stond er nóg een auto in de berm. Dat ging volgens de politie om een pechgeval. Maar die auto is inmiddels wél weg.