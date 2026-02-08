Hier vieren ze nauwelijks carnaval: 'Uitzondering in katholiek Brabant'

Wil je carnaval dit jaar ontvluchten? Dan kun je gewoon onder de rivieren blijven. In de gemeente Altena wordt het feest namelijk nauwelijks gevierd. Wie hier confetti en polonaises verwacht, komt bedrogen uit.

Hossende mensen met liters bier zul je tijdens carnaval niet veel zien in de Brabantse gemeente Altena. Het ligt namelijk in de Bible Belt, die zich uitstrekt van Zeeland tot Overijssel. Daar wonen vooral protestanten, terwijl carnaval een katholiek volksfeest is. Daarmee vormt Altena een uitzondering in het katholieke Brabant, valt te lezen in de kerkenvisie van de gemeente. Waarom is Altena een uitzondering in Brabant?

De Reformatie, een religieuze beweging tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), zorgde ervoor dat het katholieke geloof uit grote delen van Nederland verdween. Ook uit Altena. De protestantse kerk werd de norm. In 1848 kwam er een grondwetswijziging. Katholieken werden weer gelijkgesteld aan protestanten en mochten hun eigen kerken bouwen. In Altena leidde dat echter nauwelijks tot nieuwe katholieke kerken. Van de 53 kerken in de gemeente zijn er nog altijd 42 protestants. Slechts drie kerken zijn katholiek.

De kerken in Hank (links) en Dussen zijn de enige actieve rooms-katholieke kerken in de gemeente Altena (foto's: WikiMedia en Google Streetview)

In Dussen en Hank zijn de rooms-katholieke kerken nog in gebruik. Toevallig zijn dit ook de enige dorpen in Altena waar het katholieke volksfeest uitgebreid wordt gevierd, met onder meer een carnavalsoptocht en carnavalsmis.

De rooms-katholieke kerk in het vestingstadje Woudrichem is vorig jaar gesloten. Overigens werd daar ook lange tijd een carnavalsoptocht gehouden. Hoe werd carnaval vroeger gevierd in Altena?

Het huidige carnaval in Altena is een schim van vroeger, vertelde Jos Korthout vorig jaar aan Omroep Brabant. In 1989 en 1990 ging hij als prins Carnaval voorop in het feestgedruis in Woudrichem. Praalwagens reden door het stadje, er werd meegezongen met Hofkapel Nooit Gedagt, de gemeentepolitiek werd op de hak genomen en in cultureel centrum 't Rondeel vloeide het bier rijkelijk. "Die sfeer vergeet ik nooit meer." In 2006 kwam er een einde aan het carnaval in Woudrichem, na 36 edities. Carnavalsvereniging Kwakke Erremoei, die sinds 1970 het feest organiseerde, kon het bestuur en de Raad van Elf niet meer compleet krijgen. “Omdat hier maar één carnavalsvereniging was, was het feest kwetsbaar”, zegt oud-prins Jos.

Jos Korthout was twee jaar prins Carnaval in Woudrichem (foto's: Noëlle den Dekker-Baks en Ut Erremoeike)

Wordt er dan helemaal geen carnaval meer gevierd in Altena?

Elf jaar geleden werd carnaval in Woudrichem nieuw leven ingeblazen door carnavalsvereniging Wa Un Erremoei. Dit jaar organiseren zij één carnavalsavond bij evenementenlocatie 't Kruithuis Arsenaal. Het is niet het enige feest in Altena: feestzanger Johnny Gold uit Almkerk komt vrijdagavond optreden in dorpshuis De Bolderik in Sleeuwijk, waar overdag kinderen kunnen dansen en knutselen. Voor het eerst kan carnaval dit jaar niet plaatsvinden in De Soos in Almkerk. De kleine discotheek wordt ‘voor een onbepaalde tijd’ aangepast naar een nieuw concept. Het aanbod in Altena is dit jaar dus beperkt. “Het carnaval moet weer gaan leven in deze gemeenschap”, vindt oud-prins Jos. “Eén avondje is echt armoedig.” Maar voor wie het leutfeest wil ontvluchten, biedt de gemeente Altena juist uitkomst.