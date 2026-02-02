Politie maakt zich zorgen: te veel Brabanders rijden onder invloed

Het aantal boetes voor rijden onder invloed in Noord-Brabant is de afgelopen tien jaar flink gestegen. Vorig jaar kregen 7.293 mensen een bekeuring omdat ze met alcohol of drugs achter het stuur zaten. In 2016 waren dat er nog 3.183, blijkt uit onderzoek van verzekeringsvergelijkingssite Independer op basis van politiedata.

In Brabant werden de meeste boetes uitgedeeld in Eindhoven, waar 1.045 automobilisten een bekeuring kregen. Breda volgt met 597 boetes en Tilburg staat op plek drie met 542.

Ondanks waarschuwingen en campagnes blijven veel mensen onder invloed de weg op gaan. In 2025 werden er gemiddeld 131 boetes per dag uitgeschreven voor rijden onder invloed. Dat zijn er vijftien meer dan een jaar eerder en zelfs zestig meer dan in 2016.

Kijk je naar het aantal boetes per kilometer weg, dan blijft Eindhoven ook bovenaan staan.

Volgens een politiewoordvoerder is het moeilijk precies aan te geven waarom het aantal boetes zo is gestegen. "Wel is het zo dat er tegenwoordig, vergeleken met tien jaar geleden, ook wordt getest op andere middelen dan alleen alcohol", zegt de politiewoordvoerder.

Daarnaast worden nu meer mensen gecontroleerd. "Het aantal gecontroleerde personen is waarschijnlijk hoger, onder andere omdat elke bestuurder die bij een ongeval betrokken is, nu moet blazen."

Sociale controle

De politie maakt zich zorgen dat de cijfers ondanks campagnes hoog blijven. "Veel mensen zijn nog steeds niet doordrongen van de gevaren van rijden onder invloed, voor zichzelf en voor anderen", zegt de woordvoerder. "Ze realiseren zich ook niet dat de verzekering de schade niet dekt als je onder invloed schade, letsel of erger veroorzaakt."

Volgens de politie ligt er ook een taak bij de omgeving. "Sociale controle is cruciaal. Het moet niet normaal gevonden worden dat iemand uit je omgeving onder invloed achter het stuur stapt. En je moet de durf hebben om iemand hierop aan te spreken."