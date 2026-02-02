Mathieu van der Poel viert wereldtitel op de latten

Nog geen 24 uur na het veroveren van zijn achtste wereldtitel veldrijden staat Mathieu van der Poel alweer op een baan, dit keer een skibaan. De kersverse kampioen heeft zijn fiets ingeruild voor ski’s en geniet van een korte vakantie in het Italiaanse Livigno. Even op adem komen, voordat de voorbereiding op het wegseizoen begint.

Zoals hij eerder had aangekondigd, gunt Van der Poel zichzelf na zijn historische overwinning een paar dagen rust. In Livigno probeert hij niet zomaar de gewone pistes, maar het uitdagende heliskiën: per helikopter naar boven, om daarna zelf de afdaling te maken.

Mogelijk debuut in Omloop Het Nieuwsblad

Na zijn korte uitstap naar de sneeuw reist Van der Poel door naar Spanje om zich voor te bereiden op het voorjaar op de weg. Eind februari staat mogelijk zijn debuut in de Omloop Het Nieuwsblad op het programma.