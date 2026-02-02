Stefan P., verdacht van witwassen, wacht op overlevering aan België

De 30-jarige Stefan P. uit Breda, verdacht van het witwassen van geld via een kunstgalerie in Breda en uitgeleverd door de Verenigde Arabische Emiraten aan Nederland, blijft in overleveringsdetentie. Hij is maandag achter gesloten deuren voorgeleid aan de internationale rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam.

P., die zowel de Bosnische als de Nederlandse nationaliteit heeft, kwam vorige week donderdag aan op Schiphol . Hij werd volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aangehouden op basis van een Belgisch Europees aanhoudingsbevel (EAB).

P. wordt ook in België verdacht van strafbare feiten. Binnen zestig tot negentig dagen staat hij voor de internationale rechtshulpkamer, die beslist over een mogelijke overlevering aan België.

Luitenant van topcrimineel

P. zat al een jaar vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Justitie in België beschouwt hem als ‘luitenant’ van de Belgische topcrimineel Flor Bressers. Ook in Nederland duikt zijn naam al jaren op in witwasonderzoeken naar Edin G., met wie hij niet alleen een Bosnische achtergrond deelt, maar ook een jeugd in Breda.

Bredase kunstgalerie

P. stond geregistreerd als bestuurder van de Bredase Galerie Puro Arte. In 2019 deed de politie hier invallen in een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel vanuit Peru. Zijn naam is sindsdien meerdere keren gevallen in rechtszaken in Breda.