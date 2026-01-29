Bredase drugsbaron Stefan P. met privéjet uitgeleverd vanuit Dubai

Een van de grootste en meestgezochte criminelen van de Lage Landen, Stefan P. uit Breda, is woensdagavond naar Nederland uitgeleverd vanuit Dubai. De 30-jarige crimineel wordt verdacht van witwassen vanuit een kunstgalerie in Breda.

Europees aanhoudingsbevel De man wordt ook in België verdacht van strafbare feiten. De autoriteiten hebben een Europees aanhoudingsbevel (EAB) naar Nederland gestuurd, dat volgende week door de rechtbank in Amsterdam wordt behandeld.

Onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee is de crimineel, die een Bosnische en Nederlandse nationaliteit heeft, aangekomen op Schiphol en aangehouden. Volgens De Telegraaf gaat het om 'drugsbaron Stefan P., een grote speler in de internationale misdaad'. Het OM noemt de naam van de uitgeleverde verdachte niet.

P. zat al een jaar vast in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij speelde mee op het hoogste niveau: enerzijds als ‘luitenant’ van de Belgische topcrimineel Flor Bressers, zo stelt justitie in België. Anderzijds duikt zijn naam al jaren op in Nederlandse witwasonderzoeken naar Edin G., met wie P. niet alleen een Bosnische achtergrond deelt, maar ook een jeugd in Breda.

Bredase kunstgalerie

Stefan P. stond geregistreerd als bestuurder van de Bredase Galerie Puro Arte. In 2019 deed de politie al invallen bij deze galerie in een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel vanuit Peru. Zijn naam viel al vaker in de rechtszaal in Breda.

Dat was in het proces rond de eigenaar van het pand waarin de galerie zat, namelijk de Bredase Bosniër Mirza P. Hij werd in 2019 opgepakt voor witwassen. Samen met zijn vrouw had hij voor 2,4 miljoen euro panden gekocht in Breda. Het ging om die galerie aan de Haagdijk, een pand aan de Slingerweg en een villa aan de Blauwtjes in de wijk Westerpark.

Het geld voor die panden kwamen uit Spanje, Bosnië en Slovenië. Volgens het OM waren dat dekmantels die speciaal waren opgericht om misdaadgeld door te sluizen en wit te wassen. G. ontkende. Hij kreeg vier jaar cel en zijn vrouw anderhalf jaar.

Mirza is weer een neef van de beruchte drugsbaron Edin G. Die woonde ook in Breda en zou leider zijn van het Tito en Dino Drugskartel.