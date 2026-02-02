Van de Wouw vroeg uitgeschakeld op sprint bij EK baanwielrennen

Regerend wereldkampioen Hetty van de Wouw is maandag op de EK baanwielrennen in het Turkse Konya verrassend vroeg uitgeschakeld in het sprinttoernooi.

De wereldkampioene bleek in de kwartfinales niet opgewassen tegen de Duitse Lea Sophie Friedrich en verloor beide heats. De 27-jarige baanrenster uit Kaatsheuvel won zondag nog wel brons op de teamsprint, samen met Steffie van der Peet en Kim Kalee.

Het EK in Konya is het laatste grote toernooi dat niet meetelt voor de kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2028. Van de Wouw legt de lat hoog voor zichzelf. “Veel wedstrijden hebben we niet, dus het is leuk om te zien waar je staat. Voor mij is het belangrijk om me te blijven ontwikkelen; ik zit nog lang niet aan het einde van mijn leercurve. Natuurlijk ga ik voor het podium, maar vooral wil ik plezier hebben”, vertelde Van der Wouw dit weekend tegen Omroep Brabant.