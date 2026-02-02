In dit ziekenhuis zijn de wachttijden korter geworden: 'Door creativiteit'

Het is één van de grootste ergernissen van patiënten: lange wachttijden in het ziekenhuis. In het oosten van Brabant moesten patiënten gemiddeld vijftig dagen wachten op een afspraak. Bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond vonden ze dat onwenselijk. Dankzij samenwerking, creativiteit, extra personeel en extra spreekuren ligt de gemiddelde wachttijd nu onder de dertig dagen.

De druk op ziekenhuizen neemt toe: mensen worden ouder, het aantal patiënten met chronische aandoeningen groeit en minder mensen willen in de zorg werken. In het Elkerliek ziekenhuis was de gemiddelde wachttijd een jaar geleden nog veertig dagen. Hoe hebben ze het aangepakt?

"In één jaar tijd zijn de wachttijden aanzienlijk verkort en is het Elkerliek uitgegroeid tot het ziekenhuis in de regio waar patiënten gemiddeld het snelst een afspraak krijgen", zegt een woordvoerder. "We hebben geluisterd naar medewerkers, huisartsen, patiënten en zorgverzekeraar CZ." Ideeën van medewerkers zijn op kleine schaal getest en verder uitgerold. "We hebben meer dan vijftien concrete initiatieven uitgevoerd die hebben geleid tot kortere wachttijden, snellere diagnoses en verbeterde zorgprocessen, uiteraard met behoud van kwaliteit", zegt de woordvoerder van het Elkerliek.