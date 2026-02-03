Meerdere invallen in Eindhoven en Tilburg, zeker een verdachte opgepakt

De politie heeft dinsdagochtend vijf invallen gedaan in Eindhoven. Ook in Tilburg zijn agenten een locatie binnengevallen, meldt de politie aan Omroep Brabant.

Een van de invallen in Eindhoven was in een huis aan de Hemelrijken. Daar is een vrouw geboeid uit het huis gehaald en opgepakt door agenten. Een andere inval in Eindhoven vond plaats bij een bakkerij en de bovengelegen appartementen op de Gentstraat.

De precieze locatie van de andere drie invallen in Eindhoven is nog onbekend. Dat geldt ook voor de inval in Tilburg. De reden voor de invallen is ook nog onduidelijk. De politie verwacht later vandaag met meer informatie te komen.

Ze kan vooralsnog bevestigen dat er meerdere invallen hebben plaatsgevonden in Eindhoven en 'eentje op een locatie in Tilburg' dinsdagochtend.

Inval in de Hemelrijken

Bij de inval in het huis aan de Hemelrijken in Eindhoven bewoog een ‘treintje’ van agenten zich in alle stilte naar de voordeur, meldt een 112-correspondent van Omroep Brabant. De deur werd geforceerd en binnen werd de vrouw opgepakt.