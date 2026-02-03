Meerdere invallen in groot drugsonderzoek, zeven verdachten opgepakt

Bij een grote politieactie zijn dinsdagochtend invallen gedaan in Eindhoven, Tilburg en Budel-Schoot. In totaal zijn zeven mensen opgepakt. Zij worden ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie die zich bezighoudt met de productie van en handel in harddrugs.

Criminele organisatie De invallen en arrestaties volgden nadat de politie de afgelopen maanden onderzoek deed na de vondst van tientallen kilo’s hard- en softdrugs en een grote hoeveelheid chemicaliën vorig jaar in Eindhoven. Ook werd er in juli 2024 een pand doorzocht aan de Rooisestraat in Waalre , waarbij meerdere 'verboden middelen' werden aangetroffen, meldt de politie.

De aangehouden verdachten zijn vijf mannen (36, 40, 41, 44 en 56 jaar) en twee vrouwen (25 en 28 jaar) met de Roemeense en Nederlandse nationaliteit die in Eindhoven verbleven. Ze zitten allemaal vast. Dinsdagochtend is de politie binnengevallen bij huizen in Eindhoven, een Italiaans restaurant in Tilburg en een bedrijfsloods in Budel-Schoot.

"Dit is een duurzame, gestructureerde groep die gezamenlijk misdrijven pleegt", schrijft de politie. Het onderzoek leidde naar meerdere verdachten. Zij hielden zich volgens de politie bezig met het transporteren van verboden goederen door Europa. "Zij zijn aangehouden en worden verdacht van het werken in een crimineel samenwerkingsverband."



Invallen

Eén van de invallen in Eindhoven was in een huis aan de straat Hemelrijken. Daarbij werd een vrouw geboeid uit het huis gehaald en opgepakt door agenten. Een andere inval in Eindhoven vond plaats bij een bakkerij en de bovengelegen appartementen op de Van Gentstraat.

De andere drie invallen in Eindhoven vonden plaats in het centrum op de Grote Berg. Daar werd bij drie adressen de deur opengebroken. Het gaat om een appartement boven een kapperszaak, een gebakjeszaak en een ander appartement in de straat.

De gebakjeszaak is na de inval dicht.In Tilburg vond een inval plaats bij een Italiaans restaurant aan de Piusstraat. De recherche van de politie deed daar 's ochtends onderzoek.

Inval in huis aan de Hemelrijken

Alina (26) woont naast het huis aan de Hemelrijken en zag de inval dinsdagochtend gebeuren. "Het is hier normaal vrij rustig in de straat. Ik werd iets voor zes uur wakker door hard gebonk", vertelt ze. "Ik deed de gordijnen open en zag politiebusjes. Die stonden er meer dan een uur."

De buren zijn volgens haar Roemeens. Er zouden twee vrouwen in het huis wonen. "We hebben niet echt veel contact gehad. Ik heb tot nu toe nooit last van mijn buren gehad, dus ik ben wel geschrokken", besluit ze. Een van de twee vrouwen zou ook in de bakkerij werken op de Kleine Berg.