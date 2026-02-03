Topscorer Jong PSV vertrekt naar België en gaat samenspelen met zijn broer

Robin van Duiven is weg bij PSV. De 19-jarige spits, die met veertien doelpunten topscorer was van Jong PSV, maakt dit voetbalseizoen op huurbasis af bij de Belgische club Lommel SK. Daar, op het tweede niveau van België, wordt hij ploeggenoot van zijn broer Jason.

Robin van Duiven voetbalde bijna 6,5 jaar in Eindhoven. In 2023 tekende hij daar zijn eerste profcontract. Na afloop van zijn huurperiode bij Lommel SK stapt de jonge aanvaller over naar Real Valladolid in Spanje. Daar tekende hij enkele weken geleden al een contract voor drie jaar. Ondanks zijn goede prestaties in Jong PSV besloot de Eindhovense club Robin van Duiven geen kans te geven in het eerste elftal. Hij werd ook niet meegenomen op trainingskamp in Spanje tijdens de winterstop.

Clubiconen René en Willy van de Kerkhof deden aan het begin van dit seizoen in de Willy en René-podcast van Omroep Brabant nog wel een oproep om Van Duiven eens de kans te geven, vanwege de vele blessures waarmee de PSV-spitsen dit seizoen kampen. Maar daar kwam het nooit van. Wel werd Robin van Duiven tijdelijk bij de selectie gehaald voor de Champions Leaguewedstrijd tegen het Duitse Bayer Leverkusen (1-1), maar ook toen kreeg hij geen speeltijd.

"Robin is een gerichte versterking voor de kern van de ploeg."