STUUR JOUW FOTO'S IN

Zo viert Brabant carnaval, deel hier jouw leukste verhalen met ons

Vandaag om 10:30
Alaaf vanuit Tilburg! (Foto: Karin Kamp)
Het fijnste fisje van het jaar is weer begonnen! Brabant viert volop carnaval en hier beleef je het mee. Deel jouw leukste foto's en verhalen. En zie ook hoe de rest van de provincie aan het hossen is.

Lody Trepels

Wij vinden het leuk om te zien hoe jij carnaval beleeft. Laat daarom jouw leukste foto's en je verhaal achter en deel het met de rest van Brabant.

Klik hier om je foto's en verhalen in te sturen.

Bekijk alles op onze interactieve kaart
Op onderstaande kaart zie je alle foto's en verhalen die vanuit de hele provincie zijn ingestuurd. Klik op de stipjes bij een plaatsnaam naar keuze en ontdek hoe we er samen een geweldige carnaval van maken.

Meer carnaval beleven? Check elke dag ons liveblog, de livestreams en alle andere verhalen over carnaval in Brabant op onze speciale carnavalspagina.

