Tonpraten leeft: jonge kletsers zorgen voor frisse wind in Wintelre

Ze zijn nog jong, de grappen en grollen veelbelovend. Fons de Brouwer van 9, Tijl Lunenburg (14) en de 18-jarige Harm van Beers uit Wintelre maken binnenkort hun debuut als tonpraters. Daarmee waait er een frisse wind door Klepbroekenbult.

Tonpraten is in het Kempische dorp al tientallen jaren een geliefd fenomeen in aanloop naar carnaval. Zalen die hutjemutje gevuld zijn met publiek, rumoer en lachsalvo's. Als het uitverkocht is, staan de mensen soms ook op straat mee te genieten van de buuts van de lokale helden. Jeroen van Nunen, zelf een bekende tonprater, wilde jong aanstormend talent de kans geven om in de ton te gaan staan, om ze zo te enthousiasmeren voor het carnavaleske geklets en gezever. Hij zette een oproepje in het plaatselijke krantje, en Harm, Fons en Tijl reageerden.

"Ik vond het best spannend om op het podium te staan."

De 9-jarige Fons had nog nooit van tonpraten gehoord, geeft hij toe. Het was zijn moeder die vertelde over de speciale editie voor kinderen. "Toen moest ik er een paar dagen over nadenken, want ik vond het best spannend om op het podium te staan", bekent hij. "Maar op de tweede dag bij het avondeten zei ik, ik ga het doen." "Eigenlijk wilde ik altijd al op de planken staan", vertelt Harm over zijn keuze om mee te doen. Hij speelde eerder in een toneelstuk waarin hij jager was, en dat smaakte naar meer spotlight en applaus. Maar tonpraten was wel even een andere tak van sport. "Ik had geen idee waar ik moest beginnen en stond er volledig blanco in. Toen het oproepje voorbij kwam, besloot ik meteen te reageren." De drie jeugdige kletsers kregen ieder een coach toegewezen, want de kunst van het tonpraten krijg je niet zomaar onder de knie. Mars, Tommie en Erik zijn bekend in het wereldje en zorgden met hun carnavaleske typetjes al eerder voor een schuddebuikend publiek. De afgelopen maanden oefenden ze intensief met de jongeren.

Harm en coach Erik, Tijl, initiatiefnemer Jeroen, coach Mars en Fons (foto: Karin Kamp)

Een typetje bedenken, daar begint het allemaal mee. "Tijl is loodgieter en Fons kruipt in de huid van goochelaar. Harm stapt als Bart Barman in de ton, hij wil een café openen. "Samen met je begeleider verzin je er dingen omheen en bedenk je goeie grappen. Uiteindelijk schuift alles in elkaar en dan is het een kwestie van veel oefenen", vertelt Harm. Duidelijk is dat ze allemaal talent hebben. "Je hebt sowieso lef nodig om daar te gaan staan. Gevoel voor humor en je mimiek zijn belangrijk, net als de tekst, maar ook hóe je het zegt", stelt Mars, de begeleider van de jongste tonprater. "

Goochelaar Fons overlegt met zijn coach Mars (foto: Karin Kamp).

"Fons is van zichzelf al welbespraakt", vertelt Mars. "Hij had twee moppen bedacht en die waren al zó grappig. Ik heb er veel vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Het enige waar hij op moet letten, en dat hebben veel mensen als ze achter een microfoon staan, is dat hij te enthousiast en te snel wil praten. Daarom heb ik steeds 'langzaam' en 'even wachten' in zijn tekst gezet, en daar houdt hij zich keurig aan." De 9-jarige schreef alles zelf op en samen plakten ze de teksten aan elkaar tot een geheel. "Ik denk we alles wel vier keer hebben aangepast totdat het helemaal goed was", zegt Fons. Het goochelstokje moet nog in elkaar worden geknutseld, maar het kostuum is al klaar, compleet met antieke hoge hoed. "Ik wil nog niet te veel verklappen, je moet maar komen kijken", lacht hij.

"Het is een puur jong, ik denk dat-ie echt gaat knallen."